Exabytes Indonesia Dukung Pemerintah Menguatkan Literasi Digital Marketing bagi UMKM

PT Exabytes Network Indonesia merupakan perusahaan online digital solution. Mereka melayani pendaftaran domain, penyewaan web hosting, web design dan digital marketing.

Perusahaan ini telah sukses dalam menyelenggarakan berbagai serial webinar marketing. Tahun ini Exabytes Group kembali mengadakan Marketing Fest yang dilaksanakan 14-29 September, pukul 09.00-12.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran acara ini gratis dan terbuka untuk umum.

Country Manager Exabytes Indonesia Indra Hartawan mengungkapkan pandemi covid-19 telah memacu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penggunaan media digital atau online dalam menjalankan usahanya.

Survei SEA Insights yang dilakukan terhadap 2.200 pelaku usaha berusia 16-35 tahun di Indonesia pada Juni 2020 menunjukkan sebanyak 54% responden semakin sering menggunakan media sosial dibandingkan sebelum pandemi. Selain itu, sebanyak 49% responden meningkatkan keterampilan pemasaran digital melalui kelas online.

"Pemerintah Indonesia juga terus berupaya mengakselerasi sektor UMKM dapat melakukan transformasi digital dalam pengembangan bisnisnya untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar," tambahnya.

Indra menuturkan sejalan dengan misi pemerintah untuk mengajak pelaku UMKM lebih proaktif menggunakan pemasaran digital, Exabytes Group menggelar ajang “Marketing Fest” yang kali ini mengusung tema "Lift Your Business to New Heights with Marketing Fest". Diharapkan para peserta yang mengikuti acara ini dapat memperoleh ilmu dan meningkatkan keterampilan pemasaran digital untuk strategi promosi, pengembangan usaha dan bisnis online.

Para pelaku industri di era saat ini, lanjut dia, dituntut untuk selalu mengikuti tren bagaimana strategi pemasaran digital yang tepat dan efektif agar dapat terus bersaing dan berkembang. Seperti pentingnya SEO dalam membantu meningkatkan brand awareness bisnis usaha dengan menampilkan website di peringkat yang bagus hingga optimasi iklan digital untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi biaya promosi dengan penggunaan CTA (call-to-action).

“Berbagai materi pemasaran digital yang menarik ini bisa didapatkan hanya dengan mendaftar gratis dan mengikuti serial webinar di Marketing Fest ini," jelas Indra Hartawan di Kantornya di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/9).

Ia juga menambahkan bahwa Marketing Fest merupakan ajang tahunan para praktisi dan tokoh di dunia marketing yang akan membagikan ilmu seputar digital marketing dan kiat mengembangkan bisnis secara online. Ajang ini diselenggarakan oleh Exabytes Group dan senantiasa sukses mengundang para pembicara terbaik di bidangnya dan dihadiri ribuan peserta setiap tahunnya.

Yang berbeda dari Marketing Fest di tahun sebelumnya yakni para pembicara yang akan hadir lebih beragam, baik pembicara yang datang dari luar negeri atau global maupun pembicara lokal dari Indonesia.

Salah satu pembicara yang paling ditunggu dari Indonesia adalah Archangela Genoveva yang merupakan Performance Marketing Specialist di Gojek.

Hadir mengisi Marketing Fest di seri 1 mengenai “Improving your Ad Copywriting to Drive your Greater ROI”, Archangela berdiskusi bersama panelis dari Malaysia dan Singapura. Dia sebagai perwakilan dari Indonesia akan membahas mengenai teknik copywriting dalam beriklan yang berpotensi mendatangkan pelanggan baru dan meningkatkan penjualan.

Panel diskusi ini sangat menarik diikuti oleh ribuan peserta karena materi yang didiskusikan adalah perihal keterampilan copywriting di sebuah iklan. Materi ini tentunya bermanfaat bagi para pemilik bisnis online untuk membangun interaksi secara emosional terhadap calon pelanggan mereka. (N-2)