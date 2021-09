Gandeng Ericsson, Oppo Lengkapi Communication Lab dengan Teknologi Terbaru

INOVASI adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan perusahaan jika ingin terus berkembang. Hal itulaha yang terus dilakukan Oppo. Kali ini perusahaan ponsel asal Tiongkok itu mengungkapkan pengembangan teknologi 5G mereka yaitu Oppo Communication Lab. Untuk itu itu mereka bermitra dengan Ericsson, sebagai penyedia Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) terkemuka di dunia, untuk memperbarui Oppo Communication Lab.

Dengan Communication Lab yang telah diperbarui, Oppo mampu mewujudkan penelitian dan pengembangan teknologi 5G terbaru, mulai dari pengembangan RF front-end, hingga protokol upgrade software serta melakukan testing dan tuning secara regional. Communication Lab yang mutakhir ini akan menjadikan smartphone Oppo sebagai pelopor teknologi 5G terbaru serta menjadikan Oppo sebagai mitra ideal bagi provider dan operator teknologi global dalam memperluas jangkauan 5G mereka. Lab ini juga merupakan cara mereka untuk menjadi pemain utama dalam memajukan evolusi teknologi komunikasi global.

Kerjasama untuk meningkatkan inovasi 5G global OPPO Communication Lab terdiri dari tiga modul: Radio Frequency Lab, Protocol Lab, dan Network Simulation Lab. The Network Simulation merupakan bentuk kolaborasi antara OPPO dan Ericsson, sementara Protocol Lab diciptakan oleh OPPO bersama dengan Keysight, sebuah perusahaan penguji teknologi ternama.

“Communication Lab ini merupakan pencapaian baru dalam pengembangan teknologi 5G Oppo dan merepresentasikan kerja sama yang lebih dekat dengan perusahan teknologi global terkemuka lainnya. Seiring dengan kemajuan evolusi teknologi 5G global, kami dengan senang hati bermitra dengan Ericsson dan Keysight untuk memanfaatkan standar, produk, dan aplikasi teknologi 5G kami untuk meningkatkan ekosistem 5G di seluruh dunia,” ujar Vice President and General Manager of Product Strategy Planning and Cooperation Center, Chris Shu.

Vice President and CTO Asia-Pacific, Ericsson, Magnus Ewerbring menambahkan bahwa kolaborasi Oppo dengan Ericsson akan menghasilkan produk dan teknologi yang dapat memenuhi permintaan dan memimpin arah pasar 5G, serta meningkatkan pengalaman pengguna jaringan 5G. "Sebagai pemain terkemuka di pasar 5G global, Ericsson senantiasa bekerja sama degan rekan industri dalam rangka membangun ekosistem 5G dan menciptakan inovasi untuk merealisasikan potensi teknologi 5G."

Pada kesempatan sama Vice President and General Manager, Keysight's wireless test group, Cao Peng mengungkapkan bahwa Oppo memahami bahwa reliability testing (uji keandalan) harus dilakukan sebelum meluncurkan sebuah produk ke pasar global. Protocol Lab dan Radio Frequency Lab adalah sebuah pencapaian penting untuk Oppo dan Keysight dalam pengembangan 5G. "Inovasi teknologi 5G Keysight memungkinkan teknisi Oppo untuk melakukan pengujian produk secara efisien, seperti power consumption testing, regression testing, dan new feature interoperability testing. Selain itu, kami dapat melakukan simulasi keramaian jalan ataupun kereta dengan kecepatan tinggi."

Oppo Communication Lab terdiri dari 3 modul yakni Network Simulation Lab, Radio Frequency Lab, dan Protocol Lab. Network Simulation Lab dapat melakukan simulasi yang menyerupai jaringan komunikasi perkotaan ataupun jaringan 4G/5G dari operator yang berbeda serta menyediakan layanan komunikasi untuk 10.000 perangkat dalam simulasi tersebut. Hal ini memungkinkan OPPO untuk melakukan pengujian terhadap produk teknologi komersial 5G terbarunya dalam lab tersebut.

Melalui kemampuannya dalam hal pengembangan teknologi dan dukungan dari mitra industri globalnya, Oppo meraih berbagai pencapaian di bidang inovasi 5G secara global. Pada 2018, Oppo mempertunjukkan fitur video call berbasis 5G pertama di dunia yang menggunakan teknologi 3D structured light. Pada 2019, Oppo Reno 5G edition menjadi smartphone pertama yang dapat menggunakan 5G di Eropa. Pada 2021, Oppo, Vodafone, Qualcomm, dan Ericcson berhasil meluncurkan jaringan 5G standalone (SA) dan mendorong pengembangan teknologi 5G.

Ke depannya, OPPO akan terus mengingkatkan penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir, bekerja sama dengan perusahaan terkemuka lainnya seperti Ericsson, memfasilitasi pengembangan 5G, dan merealisasikan potensi teknologi 5G serta mendorong industri menuju era Internet of Experience. (RO/A-1)