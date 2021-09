Jadi Hotspot Ekonomi Digital, Persaingan Data Center di Indonesia Disebut Semakin Ketat

PERCEPATAN digitalisasi mendorong peran data center menjadi semakin penting sebagai infrastruktur operasi sektor digital berbasis cloud. Terlebih lagi, Indonesia menjadi hotspot pasar data center di Asia Tenggara. Sehingga berbagai kalangan mendirikan data center di Indonesia.

Direktur Business & Sales Telkomsigma Tanto Suratno mengatakan, dalam memilih data center, penting memastikan track record provider, melihat aspek keahlian dan pengalaman.

“Lebih baik jika provider (data center) didukung praktisi ahli bersertifikasi untuk mengoperasikan dan mengelola data center secara best practice dan mengacu pada standar internasional,” ujar Tanto dalam keterangannya.

Per tahun ini, Telkomsigma melakukan pembaruan sertifikasi data center. Salah satunya perpanjangan sertifikat Tier III Operation (TCOS) level Gold dari Uptime Institute hingga tahun 2024.

Adanya sertifikat Tier III Operation menjamin operasi data center yang dikelola secara terstruktur dan telah melalui tahapan assessment serta audit pada aspek operasi, software, infrastruktur, SDM, dan berbagai komponen lain. Sehingga menjamin operasi data center agar terhindar dari potensi downtime yang tak terduga.

Sertifikat Tier III Operation yang hingga kini masih menjadi satu-satunya yang tersedia di Indonesia. Data center Telkomsigma mampu melakukan proses production non-stop secara maksimal dengan didukung oleh keberadaan fasilitas disaster recovery yang andal. Telkomsigman sendiri sudah lebih dari 20 tahun sebagai pemain data center di Indonesia.

Tekomsigma saat ini tengah memegang tata kelola bagi 18 internet data center TelkomGroup (neuCentriX) dan tiga enterprise data center yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga tahun ini, lebih dari 300 pelanggan segmen enterprise, pemerintahan, startup, dan termasuk 60% d iantaranya sektor perbankan dan finansial berada dalam cakupan operasional data center Telkomsigma.

Di tengah ketatnya persaingan bisnis data center, Telkomsigma memperoleh penghargaan The Best in Building and Managing Corporate Image” untuk kategori data center dalam ajang Corporate Image Award 2021.

“Peraihan Corporate Image Award selain menjadi apresiasi, tentu menjadi motivas bagi kam untuk terus berkomitmen dalam menjalankan standar operasi data center secara best practice, serta terus menguatkan visi kami sebagai mitra transformasi digital pilihan di Indonesia melalui pilar bisnis kami dalam IT Services, Cloud, data Center, dan Digital Services”, pungkas Tanto. (RO/OL-7)