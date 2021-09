Efektivitas Strategi Pemasaran dengan Konsep Multiplatform

PADA era digital sekarang, banyak perusahaan berlomba-lomba melakukan pemasaran produk dan jasa mereka di berbagai kanal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan brand awareness (kesadaran merek) serta meningkatkan engagement (keterikatan) dengan para konsumen.

Hal itulah yang dilakukan pula oleh Sicepat Ekspres selama 2021 dalam melakukan strategi pemasaran sekaligus CSR. Menerapkan konsep pemasaran multiplatform, perusahaan logistik itu melakukan strategi pemasarannya dengan memanfaatkan berbagai media. Sebut saja media sosial Instagram, YouTube, hingga TikTok untuk mempromosikan produk layanan melalui konten interaktif. Tujuannya ialah meningkatkan brand awareness serta meningkatkan engagement dengan para pelanggan.

Berdasarkan survei Markplus pada 2020 tercatat brand awareness Sicepat Ekspres mencapai lebih dari 80,9% di online seller marketplace dan seller social media. Hingga kini lebih dari enam juta seller bergabung menggunakan layanan perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa strategi pemasaran multiplatform yang dijalankan cukup efektif dalam meningkatkan brand awareness.

Salah satu campaign activation Sicepat Ekspres yakni Kejar Point yang bekerja sama dengan Alfamart dalam

memberikan keuntungan bagi pelanggan. Perusahaan juga semakin meluaskan jangkauannya dengan menjalin kolaborasi bersama minimarket itu dalam menghadirkan Sicepat Point. Hal ini bertujuan meningkatkan pendapatan serta hadir lebih dekat dengan para pelanggan.

Tak hanya itu, Sicepat menghadirkan program aktivasi Kejar Point dalam memberikan keuntungan bagi pelanggan yang melakukan pengiriman melalui Alfamart. "Kolaborasi serta inovasi yang kami hadirkan dalam produk dan layanan tidak lepas dari tujuan utama kami yakni memberikan kemudahan dan hadir lebih dekat dengan pelanggan. Tak hanya itu, kami berkomitmen untuk terus aktif dan kreatif dalam menjalankan kampanye brand dan sosial dengan pemanfaatan multiplatform digital dalam bentuk yang fresh dan menarik," ungkap The Kim Hai, CEO SiCepat Ekspres, dalam keterangan resmi, Sabtu (18/9).

Segala upaya itu membuat Sicepat Ekspres berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Omni Brands Award 2021 yang diselenggarakan oleh Marketeers. Perusahaan mendapatkan penghargaan dalam kategori Kampanye Pemasaran Multiplatform dan CSR Kreatif Pengiriman Obat Kemenkes secara virtual pada Kamis (9/9).

CEO of Marketeers Inc. Iwan Setiawan menyatakan pihaknya ingin menginspirasi semua merek dan perusahaan membuat pendekatan secara omni kepada pelanggan. Ini karena terdapat keseimbangan yang dapat menggambarkan omni, yakni balancing lives and live hoods, balancing online & offline, dan balancing value & premium. (OL-14)