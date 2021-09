Gim Seluler dan tanpa Paket Data Kian Digandrungi

APLIKASI SHAREit menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam perjalanan menuju masa depan berbagi gim tanpa paket data, berbarengan dengan tren gim seluler (mobile game) yang terus meningkat sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Pandemi yang masih belum berakhir juga turut menyumbang dampak peningkatan pengguna gim seluler di Indonesia.

Menurut Laporan InMobi bertajuk "Mobile Gaming Through the Pandemic and Beyond in Southeast Asia 2021", dikutip pada Kamis, peraturan pembatasan sosial yang membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah telah berdampak pada peningkatan pemain gim seluler sebesar 46 persen di Indonesia.

Konsekuensinya, muncul juga lonjakan konsumsi data pengguna akibat tingginya tingkat penggunaan perangkat seluler untuk mobile gaming.

Dengan tingkat penetrasi jaringan fixed (cable) yang rendah, tentunya para gamers kini sangat bergantung dengan penggunaan mobile data, yang cenderung menguras biaya internet ketika digunakan untuk mengunduh gim yang berukuran besar.

Seiring dengan tren tersebut, SHAREit memiliki visi untuk menghadirkan pengalaman bermain gim seluler bagi semua pengguna dengan kemampuan aplikasi untuk berbagi gim tanpa menggunakan mobile data atau akses internet.

"Masifnya peningkatan tren gim selular ini membuka kesempatan untuk SHAREit menawarkan variasi gim untuk semua kalangan pemain tanpa harus memusingkan mahalnya paket data internet," kata Country Sales Director SHAREit Indonesia, Aat Hadi Pangestu.

Aat melanjutkan bahwa layanan game center yang disediakan aplikasi SHAREit memberikan pengalaman yang unik bagi para pengguna. SHAREit menciptakan ekosistem baru untuk para pemain gim seluler yang memungkinkan mereka untuk mengunduh serta membagikan gim terpopuler antar pengguna.

Fitur gim khusus yang disajikan oleh SHAREit kepada para penggunanya juga memungkinkan mereka dapat mencari informasi terkini mengenai gim dengan mudah, mengunduh gim terbaru, menonton konten gim, dan berbagi gim tanpa data dengan pengguna lain.

Selain itu, pengguna dapat menikmati pengalaman direct gameplay agar mereka dapat bermain gim seluler secara langsung di aplikasi SHAREit tanpa harus mengunduh aplikasi lain.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, pengguna juga dapat menikmati fitur berbagi gim dengan ukuran data yang besar, yang mana biasanya para penikmat gim seluler harus menunggu lama untuk mengunduh gim bahkan memakan data internet yang cukup banyak.

Dengan aplikasi SHAREit, sekarang para pengguna dapat berbagi gim populer seperti PUBG atau FreeFire, dan SHAREit akan secara otomatis menerima semua file gim hanya dengan satu klik saja. (Ant/OL-13)

