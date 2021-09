Bantu Jaga Kebersihan di Rumah, Polytron Luncurkan Mesin Cuci yang Efektif Bunuh Kuman

PANDEMI Covid-19 membuat perhatian pada kebersihan diri agar terhindar dari tertular virus semakin meningkat. Produsen elektronik pun menghadirkan banyak inovasi untuk menghasilkan peralatan yang membantu keluarga menjaga kebersihan selama aktivitas di rumah saat pandemi.

Salah satunya Polytron yang meluncurkan Polytron 2 in 1 Washer Dryer yang diklaim mampu menjawab kebutuhan alat pencuci dan pengering dalam satu produk.

General Manager of Home Appliances Albert Fleming menjelaskan, mesin cuci itu dibekali fitur 100 persen optimal drying membuat mencuci jadi mudah dan praktis, dalam berbagai kondisi cuaca. Tak hanya itu, keberadaan steam wash pada mesin cuci membantu memaksimalkan higienitas dengan membunuh kuman, virus dan bakteri lebih maksimal.

"Mesin cuci ini akan sangat membantu keluarga Indonesia yang peduli akan kebersihan pakaian, terutama sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri dalam situasi pandemi saat ini,” kata Albert dalam keterangannya.

Selain itu, memasuki musim penghujan, menurut Albert, fitur 100 persen kering dapat menjadi solusi mencuci sehingga tidak perlu memakan waktu 2-3 hari untuk menjemur pakaian, sementara keberadaan teknologi inverter pada mesin cuci juga akan menghemat penggunaan listrik keluarga.

“Tidak sedikit yang mengeluhkan mahalnya tagihan listrik karena semua aktivitas dan bekerja saat ini dilakukan dari rumah. Cucian makin banyak seiring dengan intensitas mencuci baju yang tinggi. Dengan kapasitas besar hingga 11 kilogram sekali cuci, maka waktu mencuci jadi lebih cepat. Mesin Cuci ini menjadi solusi berhemat pengeluaran rumah tangga,” jelas dia.

Albert mengatakan, saat ini respons pasar terhadap kehadiran mesin cuci sangat baik.

“Umumnya para pelanggan merasa puas, karena hasil cuci yang lebih bersih, Kami akan memanfaatkan kanal penjualan langsung dan kanal penjualan secara online untuk penetrasi pasar yang membutuhkan produk ini, khususnya di daerah Jawa-Bali yang belakangan merupakan episentrum dari pandemi,” ujarnya.

Dengan sistem buka depan atau front loading washing machine, Mesin Cuci Polytron 2 in 1 Washer Dryer akan memudahkan para ibu dan semua penggunanya untuk memasukkan pakaian dan mengatur pencucian menjadi lebih mudah dan cocok digunakan untuk berbagai jenis bahan lembut mulai dari hijab, normal, quick, jeans, wash only, rinse only, spin only, ataupun wash-rinse dan rinse-spin.

Didesain dengan tampilan modern berwarna putih dan pintu penutup berwarna hitam dilengkapi dengan door lock indicator akan mengamankan mesin cuci dari jangkauan anak-anak.

Saat ini, Polytron juga tengah menghadirkan promo potongan harga bagi pelanggan yang membeli mesin cuci 2 in 1 washer dryer melalui kanal official Polytron baik melalui website maupun kanal penjualan online.

“Sampai akhir bulan September kami memberi potongan harga Rp1 juta bagi setiap pembelian mesin cuci Polytron 2 in 1 washer dryer,” pungkas Albert. (RO/OL-7)