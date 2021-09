Kini Konsultasi Hukum Bisa Secara Daring

Di era digital, kemudahan dan kenyamanan banyak orang menjadikan prioritas utama dalam hal apapun. Ditambah dengan adanya pandemi covid-19, membuat kebanyakan orang lebih memilih tidak berinteraksi secara langsung.

Dengan alasan itu, LQ Indonesia Lawfirm menghadirkan unit layanan terbarunya dengan layanan konsultasi hukum video online. Layanan ini diklaim yang pertama di Indonesia yaitu Hi – LQ, dengan jadwal layanan:

Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Sabtu dan Minggu pukul 10:00 – 18:00

Dengan biaya layanan hanya Rp99.000 per 30 menit. Hi – LQ hadir untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia dalam bantuan hukum. Untuk menjawab permasalah hukum setiap Individu dengan menghubungi Hotline HI-LQ 0811-881-489.

“Hadirnya Hi – LQ diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin konsultasi seputar masalah hukum tidak perlu bingung atau repot-repot mencari kantor hukum terdekat, kami bawa kantor hukum ke rumah anda dengan layanan Video Online Konsultasi hukum, serasa berbicara langsung dengan Pengacara di hadapan anda. Kami hadir dari pagi sampai malam dan weekend pun layanan kami tetap siap sehingga tidak perlu gelisah dan kawatir apabila terjerat masalah hukum,” ungkap Haeqal Afdhala Hanif, SH., M.Kn, manager Hi – LQ dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9).

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA selaku Founder LQ Indonesia Lawfirm berharap, dengan kehadiran Hi – LQ ini dapat membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sedang terlibat masalah hukum tanpa ada perasaan khawatir.

"Kami didampingi oleh lebih dari 30 pengacara dan ahli hukum termasuk akademisi baik dalam hukum pidana, perdata, tipikor maupun kepailitan untuk menjawab dan memberikan solusi dan strategi dalam permasalahan hukum anda. Tanpa perlu repot mencari lawyer dan pergi ke kantor pengacara. Cukup deal Nomer hotline, lakukan pembayaran Rp99ribu per 30 menit dan akan diberikan link zoom/Google meet untuk langsung berbicara dengan Konsultan Hukum dari LQ Indonesia Lawfirm," jelas Alvin.

Hi – LQ dari LQ Indonesia Lawfirm berkomitmen dalam melayani konsultasi hukum secara aman, sigap dan terpercaya dalam melayani para klien tanpa biaya yang mahal dan repot transportasi.

"Apalagi Hi-LQ hadir malam dan Weekend dimana biasanya kantor hukum Tradisional lainnya tutup dan tidak beroperasi diluar jam kantor dan weekend." ungkap Sugi Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm. (OL-13)