Startup Edutech NgeLESin Tawarkan Rp1 Bisa Les Privat

INDONESIA kini tengah mengalami peningkatan massive akan perusahaan start up. Ada banyak jenis start up di Indonesia, salah satunya ialah Pendidikan atau banyak dikenal dengan istilah edutech.

Startup yang bergerak di kategori edutech terbilang unik karena sanggup memecahkan masalah akan peningkatan pendidikan, serta membantu anak-

anak belajar dengan lebih baik. Salah satu perusahaan rintisan teknologi pendidikan, ialah platform ngeLESin.

ngeLESin adalah platform edutech les Privat dengan kategori akademik dan non-akademik dan mengutamakan konsep face to face tutor.

Dalam rangka peluncuran aplikasi baru ngeLESin, Anthonius selaku founder ngeLESin Global Edutech, mengatakan akan mengadakan rangkaian acara

virtual dalam rangka peluncuran aplikasi baru.

“Kami Ingin mebagikan suka cita ini dengan teman les semua (masyarakat Indonesia) dengan kegiatan yang bermanfaat dan berkontribusi positif

terutama untuk membantu masyarakat berjuang bersama melawan pandemi covid-19 dengan kegiatan bernama festival ngeLESin berbagi,” tutur Anthonius.

Di dalam rangkaian acara Festival ngeLESIn berbagi, teman les bisa menikmati Les/course gratis dengan berbagai topik menarik mulai dari topik tentang mengelola pola hidup sehat dan cara mengelola keuangan di masa new normal, course tentang teknik dasar Search Engine Optimization sampai course dengan topik cara membuat konten menarik di sosial media.

Seluruh rangkaian Les gratis ini menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Les gratis bisa mendaftar dan tidak dikenakan biaya apapun di aplikasi NgeLESin dengan menggunakan kode voucher FNB2021.

Tak hanya itu, ngeLESin juga berbagi kebaikan dengan memberikan les privat 1 Rupiah yang didukung oleh AstraPay. (OL-13)