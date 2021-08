Sharp Luncurkan Aquos The Scenes 8K, ini Keunggulannya

MENYASAR kalangan premium yang tidak terlalu terdampak pandemi, Sharp meluncurkan produk televisi teranyar yaitu Aquos The Scenes 8K secara serentak di regional ASEAN. Hanya tersedia dalam dua ukuran layar, 60 dan 70 inci, harganya dibanderol sekitar Rp34.990.000 dan Rp49.990.000. Untuk itu, sederet teknologi tercanggih disematkan dalam televisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar.

Apa saja fitur-fitur baru dalam televisi itu? Berikut sejumlah keunggulannya.

Deep Chroma Display Pro

Menggunakan fitur Deep Chroma Display Pro Technology, akurasi warna di Aquos The Scene 8K Series tampil sempurna. Televisi memancarkan kecerahan layar hingga 167% serta didukung panel layar 8K UV2A berkualitas tinggi buatan Jepang dengan rasio pantulan cahaya rendah sehingga mengurangi pantulan cahaya dari luar. Dengan demikian televisi ini dapat dengan nyaman dinikmati kapan saja, bahkan saat terkena terpaan cahaya terang.

HDR Enhanced+

Proses eksklusif Sharp memungkinkan konsumen merasakan gambar yang realistis dan imersif. Saat ini banyak konten yang hadir dengan tingkat kecerahan gambar yang beragam dan sering kali membuat mata tidak nyaman. Menggunakan HDR Enhanced+ powered by Z2 Revelation Processor, Aquos The Scenes 8K dapat mengoptimalkan tingkat kecerahan gambar. Orang dapat dengan mudah melihat kontras warna dengan mengoptimalkan jumlah cahaya dengan mendeteksi area yang lebih gelap dan lebih terang. Tidak hanya efektif untuk HDR, tetapi juga SDR (non-HDR).

8K on YouTube

Anda dapat menikmati perjalanan indah keliling dunia melalui layar besar 8K. YouTube ialah salah satu platform video streaming yang menyediakan konten 8K. Televisi seri DW1X itu mengadopsi format AV1 terbaru yang diadopsi untuk streaming 8K pada layanan tersebut.

Contents Downloader

Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk meningkatkan hiburan berkualitas 8K. Menggunakan aplikasi ini, video 8K yang terdapat di smartphone dibagikan secara nirkabel dan ditampilkan ke DW1X melalui Google Drive dengan mudah. Anda juga dapat berbagi foto/video 8K dari luar rumah melalui fitur ini. Dengan memotret dan mengunggah data ke Google Drive dari smartphone, kualitas foto dan video 8K dapat diunduh menggunakan flashdisk USB TV tanpa khawatir kualitas tayangannya turun.

Cocoro Album

Setelah perubahan jadwal tayang, fitur yang lebih menyenangkan untuk menikmati foto 8K hadir di televisi ini. Fitur AI pada Cocoro Album dapat membaca wajah dan mengklasifikasi otomatis anggota keluarga, tempat, dan waktu untuk membuat folder memori. Anda dapat berbagi kenangan menyenangkan bersama keluarga di ruang tamu dengan layar besar.

Opsodis

Peluncuran model televisi pada perayaan 20 tahun hari jadi Aquos itu juga disertai dengan produk pendukungnya, yaitu The Scenes Soundbar Seri C22CX1. Sistem home theater soundbar seri C22CX1 menggunakan teknologi Opsodis yang secara akurat menghadirkan suara imersif 360 derajat. Teknologi ini biasa digunakan di TV premium, bioskop, dan gim.

Opsodis mengadaptasi cara manusia merasakan suara di lingkungan nyata. Teknologi yang menghasilkan stereoponik yang unik ini mampu mengontrol waktu produksi suara yang berbeda. Ini memungkinkan pendengar merasakan suara stereoponik alami yang mencapai telinga kiri dan kanan secara langsung. Suara tidak hanya muncul dari atas, bawah, kiri, kanan, tetapi juga dari belakang. Keunikan ini berhasil meraih Innovation Award dari VGP 2021 di Jepang. Dari sisi desainnya, The Scenes Soundbar memenangkan penghargaan Red dot Jerman 2021 dan Desain IF 2021.

Hiburan

Android TV mempermudah konsumen mendapatkan fasilitas lebih banyak dari televisi. Terdapat lebih dari 400.000 ragam film dan acara dari seluruh layanan streaming yang dapat dipilih. Google dapat membantu mengatur TV untuk menerima perintah menonton, meredupkan lampu, dan banyak lagi cukup dengan suara Anda. Transmisikan foto, video, dan musik dari perangkat pintar ke TV Anda dengan Chromecast built-in. Fitur ini dapat membantu mempermudah pekerjaan anda dengan menyambungkan tampilan PC kerja ke TV. Google Duo mendukung rapat jarak jauh dengan teman (daring). Seluruh jenis layanan streaming ada di tangan Anda, seperti YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, dan banyak layanan lain (video on demand).

Baca juga: TikTok, Aplikasi yang Paling Banyak Diunduh di 2020

"Kehadiran Aquos The Scenes 8K menyuguhkan gambar dan efek suara yang luar biasa, sehingga dapat merubah suasana rumah layaknya bioskop. Seperti pada peluncuran AQUOS pertama kami 20 tahun lalu, kami kembali menawarkan hal baru ke pasar," ungkap Yoshihiro Hashimoto selaku Sr Executive Managing Officer Head of Asian, Oceanian, and European Business Sharp Corporation. Menilik sejarahnya, nama Aquos berasal dari kombinasi kata aqua dan quality yang telah akrab didengar oleh konsumen sejak 2001. (RO/OL-14)