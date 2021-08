Taiwan Excellence Luncurkan Kampanye Global Bertajuk #SharingIsCaring

TAIWAN Excellence bakal meluncurkan kampanye global pada 11 Agustus 2021 mendatang melalui sebuah event virtual. Mengusung tema ‘Sharing is Caring’, kampanye ini merupakan salah satu gerakan corporate social responsibility (CSR) yang dirancang pada tingkat global untuk menghasilkan kekuatan kolektif yang bersumber pada semangat, keahlian dan teknologi.

Menurut Cynthia Kiang selaku Director General Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan, tujuan dari project ini adalah untuk menghasilkan perubahan di masyarakat dengan menghadirkan sebuah platform bagi para dermawan untuk menyuarakan hal-hal mengenai isu sosial, kepemimpinan dan perlindungan lingkungan.

"Melalui event ini, berbagai institusi sosial, individu dan lembaga sosial masyarakat (LSM) diundang untuk berpartisipasi dan membagikan gerakan-gerakan yang ingin mereka wujudkan. Setelah mendaftarkan diri, para peserta akan melalui tahap seleksi kualifikasi yang ditinjau oleh komite penasehat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku," katan Cynthia dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8).

Dari proposal yang masuk, pihaknya akan menyeleksi 12 proposal yang telah disaring oleh komite. Ke 12 proposal ini akan diumumkan di website untuk berkesempatan mendapatkan public voting. Tiga peserta dengan hasil voting tertinggi akan mendapatkan dana eksklusif persembahan Taiwan Excellence untuk mewujudkan ide-ide #SharingIsCaring mereka. Poin tambahan akan diberikan pada proposal yang menyertakan produk dan merk unggulan dari Taiwan Excellence di inovasi mereka.

Tiga proposal pemenang akan mendapat hadiah uang masing-masing senilai USD 10,000 serta tambahan biaya eksekusi masing-masing sebesar USD 150,000 bersamaan dengan partner yang ditunjuk oleh TAITRA untuk merealisasikan ide pemenang mereka.

Jumlah dana yang fantastis yang dialokasikan untuk mewujudkan cita-cita para innovator sosial dan agen perubahan dari berbagai berlahan dunia diharapkan dapat memotivasi mereka untuk menciptakan konsep yang dapat membawa dunia menjadi lebih baik!

“Taiwan Excellence memiliki sejarah panjang dengan reputasi baik dalam berkontribusi kepada komunitas serta kebutuhan global melalui gerakan corporate social responsibility. Bukan hanya itu, Taiwan Excellence juga selalu berupaya melakukan gerakan corporate social responsibility yang selaras dengan bisnis yang dijalani.” pungkas Cynthia Kiang.

Taiwan Excellence merupakan penghargaan produk inovatif buatan Taiwan yang menawarkan nilai tambahan kepada pengguna dari berbagai belahan dunia. Semua produk yang mendapatkan lambang tersebut telah dipilih untuk keunggulannya pada desain, kualitas, marketing, penelitian dan pengembangan Taiwan serta manufaktur. Penghargaan Taiwan Excellence diprakarsai oleh Kementerian Ekonomi pada tahun 1992, dan telah diakui oleh 102 negara. (OL-13)