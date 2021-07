Oppo Ajak Masyarakat Eksplorasi Warna untuk Ciptakan Seni tak Terbatas

MANUSIA dan seni adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan seni dikabarkan setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Hal itu bisa dilihat dari berbagai jejak peninggalan manusia dari masa lampau

Pun dalam kehidupan modern. Manusia tak bisa lepas dari seni, karena seni adalah salah satu kebudayaan yang mengandung nilai keindahan. Sedangkan setiap manusia menyukai keindahan. Melalu seni orang dapat memperoleh kenikmatan batiniah.

Baca juga: Melihat Keindahan Ubud Melalui Seni Pertunjukan

Berangkat dari situlah Oppo menetapkan standar baru melalui peluncuran Oppo Find X3 Pro awal tahun ini. Smartphone itu dilengkapi dengan Full-path 10-bit Color Management System dan True Billion Color Display serta dua kamera Billion Colour. Tidak hanya menetapkan standard baru melalui perangkat mutakhir, Oppo juga menginspirasi pecinta smartphone untuk menciptakan seni tak terbatas. Inspirasi itu disampaikan oleh Oppo Finders, Andrian Ishak dan Syagini Ratna Wulan serta Oppo PhotoFinders: Agan Harahap, Davy Linggar, Martin Westlake, dan Muhammad Fadli.

“Kami senantiasa menginspirasi banyak orang dengan menyentuh setiap aspek, baik rasional maupun emosional serta menstimulasi semua sensori manusia. Warna adalah salah satu bagian dari hidup yang dapat dinikmati multi sensori. Oppo dengan inovasi berbasis human centric menggunakan warna dalam banyak hal seperti seni secara visul dan audio. Secara visual, keindahan warna tersaji dalam seni visual yang dihadirkan secara apik oleh Oppo Finders dan Photo Finders. Warna bisa menjadi seni yang tidak terbatas,” ujar Chief Creative Officer Oppo Indonesia, Patrick Owen dalam siaran persnya.

Pernyataan Patrick itu didikung oleh Andrian Ishak, Chef dan Finders Oppo. “Food is more than what’s on the plate, it’s the colour of life. Warna memiliki peran penting dalam menggugah selera terhadapsebuah hidangan. Di saat warna terasa begitu nyata, ketika itulah hidangan dapat dinikmati sepenuhnya. Bayangkan lembaran hijau sayuran terpadu secara estetik dengan potongan daging juicy medium rare. Food is not there just to make you live, but it’s there to make you live happy.”

Hal senada dikatakan artis Syagini Ratna Wulan. Menurut dia setiap hari selalu berwarna, karena selalu ada yang baru. Bertemu orang baru, cerita baru, pengalaman baru jadi warna tidak lagi berdiri sendiri, datang utuh bersama cerita yang bisa diukur, dijabarkan, dihitung sampai akhirnya jadi rumus sendiri, penuh kejutan namun pada akhirnya bisa dimengerti. "Seperti keunggulan Oppo Find X3 Pro 5G dengan Microlens. Anda bisa membuat visual seni bahkan dari pantulan cahaya, jika Anda lihat lebih dalam.”

“Microlens pada Oppo Find X3 Pro 5G mampu membuat efek dramatis dari benda-benda sederhana yang sebetulnya ada di sekitar kita. Susun obyek yang ingin diambil, tambahkan efek percikan air, gunakan cermin atau lampu. Gunakan kamera Microlens dan lihat hasilnya. Ambil foto beberapa kali dari sudut berbeda untuk lihat hasil yang berbeda,” tambah fotografer Davy Linggar.

“Fotografi adalah salah satu cara untuk menghubungkan kita dengan dunia. Tangkapan kamera pada tempat-tempat yang kadang tidak menjadi prioritas dengan subyek yang sudah sering kita lihat ternyata bisa menjadi pengingat bahwa ada banyak hal yang bisa diapresiasi. Cobalah tangkap siluet pohon dengan puluhan kabel listrik dan lampu jalan, ternyata bisa menjadi seni fotografi yang menarik jika diambil dengan Oppo Find X3 Pro 5G 13M telephoto dan 50MP Wide Angle,” timpal fotografer lain, Muhammad Fadli.

“Kelebihan Oppo Find X3 Pro 5G layak dimiliki oleh mereka yang berjiwa seni, berani bereksplorasi, dan menghargai setiap detail," cetus Patrick. (RO/A-1)