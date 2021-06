Dukung Digitalisasi Industri Kesehatan dan Logistik

PEMBATASAN aktivitas masyarakat yang harus tetap dilakukan di tengah pandemi covif-19 harus diakui memberikan dampak besar, khususnya pada bisnis yang bergerak di industri consumer goods, makanan dan minuman, serta sektor pelayanan kesehatan.

Pada industri pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, terdapat perubahan perilaku konsumen. Kini masyarakat cenderung memiliki kekhawatiran mendatangi rumah sakit untuk menghindari terpapar virus korona yang mengakibatkan penurunan signifikan pada jumlah pasien rawat jalan.

Selain itu dengan digalakkannya program vaksinasi saat ini, diperlukan sistem Cold Chain yang dapat memastikan kualitas produk terjaga selama proses pengiriman dan penyimpanan. Kebutuhan distribusi logistik terutama komoditas yang sensitif terhadap lingkungan dari produsen sampai ke konsumen di masa pandemi juga menjadi penentu keberhasilan perusahaan dalam manjalankan bisnis sehingga diperlukan pemantauan aset secara real time.

Memahami kebutuhan kondisi tersebut, Indosat Ooredoo Business sebagai trusted business partner menghadirkan layanan inovasi iDok dan Smart Asset di acara Connex Webinar. iDok merupakan sebuah platform dengan teknologi yang dapat memudahkan pasien melakukan konsultasi dengan dokter secara online hingga melakukan pemesanan dan pengiriman obat sampai ke rumah pasien.

Sementara Smart Asset merupakan layanan manajemen aset Cold Chain untuk membantu operasional bisnis dari perusahaan manufaktur dan logistik untuk menjaga kualitas produk selama pengiriman dan penyimpanan.

“Untuk menghadapi dampak besar perubahan akibat pandemi, seluruh sektor industri perlu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital yang tepat. Untuk itu kami menghadirkan inovasi iDok dan Smart Asset yang bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk mengurangi biaya operasional serta mendukung produktivitas demi mendapatkan high returns on investment. Kami terus berpegang pada prinsip Creating Value Together, karena dengan memberikan pelayanan terbaik dan cepat beradaptasi terhadap kebutuhan pelanggan adalah kunci kesuksesan untuk bangkit maju dalam masa sulit ini,” ujar Chief Business Officer Indosat Ooredoo, Bayu Hanantasena.

Layanan iDok dihadirkan sebagai one stop healthcare application platform bagi industri layanan kesehatan yang memiliki teknologi untuk membantu digitalisasi operasional rumah sakit, mengurangi resiko masyarakat terpapar virus, memfasilitasi kebutuhan konsultasi pasien-dokter, serta efisiensi biaya operasional. Dari sisi pengguna iDok, nantinya di tahap awal mereka dapat merasakan fitur utama yaitu konsultasi langsung/telemedicine dengan Dokter di rumah sakit melalui aplikasi, resep pengobatan dapat dipesan lalu diantar langsung ke tempat pasien, pengurusan administrasi tanpa perlu antre, serta berbagai info penting dari rumah sakit ke pasien

Selain itu Indosat Ooredoo Business juga menghadirkan Smart Asset, sebuah solusi IoT (Internet of Things) untuk manajemen dan monitoring aset dalam meningkatkan produktivitas dengan menyediakan laporan analisis yang dapat mendukung keberlangsungan perusahaan. Smart Asset akan memastikan proses Cold Chain dari perusahaan dapat dimonitor dengan baik dari berbagai aspek, seperti mengawasi parameter lingkungan seperti suhu, mendapatkan update secara real-time terkait kondisi dari aset, lokasi, dan mengumpulkan data serta mendapat hasil laporan yang spesifik dan sesuai dari seluruh mesin sensor dan aset.

Inovasi iDok dan Smart Asset diharapkan dapat mendukung pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan pasar dengan mengurangi kesalahan akibat human error, serta efisiensi sumber daya manusia dan waktu. (RO/A-1)