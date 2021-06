Sharp Luncurkan Produk Air Purifier dan AC Terbaru

VAKSINASI covid-19 yang dilakukan sejak awal tahun ini menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan risiko penularan virus di tengah masyarakat. Namun, merujuk data Center for System Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), sampai dengan awal Juni 2021, kasus baru di Indonesia per hari masih di atas angka 5.000 kasus dan menempatkan Indonesia ke dalam posisi 20 besar dengan kasus terbanyak di dunia.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Sharp selaku perusahaan yang selalu ingin berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat telah melakukan banyak inovasi melalui teknologi dan produk guna memenuhi kebutuhan konsumen setianya dalam menjaga kesehatan diri di masa pandemi. "Kami selalu berusaha menghadirkan inovasi produk yang berguna bagi masyarakat, salah satunya adalah produk yang diluncurkan hari ini, yaitu penjernih dan pendingin udara. Kedua produk ini memiliki teknologi Plasmacluster yang terbukti secara klinis mampu melumpuhkan berbagai kuman, bakteri, dan virus hingga memberikan udara segar dan sehat pada ruangan sehingga dapat memberikan perlidungan bagi kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh mereka” ungkap Shinji Teraoka selaku Presiden Direkur PT Sharp Electronics Indonesia pada konferensi pers peluncuran produk PCI dan Air Conditioner terbaru, Rabu (9/6).

Guna membantu memberikan ekstra perlindungan kesehatan di masa pandemi, Sharp Indonesia meluncurkan tiga rangkaian produk air purifier terbaru guna melengkapi rangkaian produk yang tersedia di pasaran, yaitu seri KI-L80Y-T, KI-L60Y-W, dan FP-J50Y-H. Ada penambahan beberapa fitur guna meningkatkan fungsi dan kualitas produk sebelumnya.

Pada tipe KI-L80Y-T dan KI-L60Y-W, Sharp membenamkan fitur tambahan berupa pelembap ruangan (humidifier) yang berfungsi mengontrol tingkat kelembapan dalam ruangan sehingga ruangan yang biasanya kering karena AC akan terasa lebih nyaman. Tipe KI-L80Y-T dan KI-L60Y-W dibekali beberapa fitur andalan seperti 6 Spot Air Detection yang mampu mendeteksi keadaaan ruangan dan secara otomatis akan bekerja menyesuaikan kondisi udara pada ruangan tersebut.

Fitur Plasmacluster Spot Mode dapat fokus memberikan sebaran ratusan ribu Ion Plasmacluster pada satu titik area ruangan. Hal ini bermanfaat untuk menetralisasi secara cepat bau tak sedap pada ruangan yang berasal dari hewan peliharaan atau sumber lain. Untuk ditempatkan di area ruang yang luas, KI-L80Y-T memiliki cakupan 62 m² dan KI-L60Y-W sekitar 50 m². Kedua tipe terbaru memiliki muatan Plasmacluster High Density 25.000 yang menjadikan kedua tipe ini cocok digunakan pada ruangan yang luas. Fitur lain yakni 10 Years Lifetime Filter bahwa pengunaan filter dapat bertahan hingga 10 tahun.

Hal unik yang bisa ditemukan pada KI-L80Y-T yaitu pre-filter dengan pembersih otomatis. "Fitur ini menjadikan penjernih udara KI-L80Y-T mampu membersihkan pre-filter secara otomatis hingga alat ini memberikan kemudahan kepada customer dalam merawat pre-filternya. Selain itu fitur ini membantu proses penjernihan udara tetap berada dalam kualitas terbaik meskipun digunakan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 30 hari sebulan. Tidak perlu khawatir dengan konsumsi listrik, karena produk didesain untuk penggunaan secara terus menerus. Jadi sangat hemat listrik," jelas Yudha Eka Putra selaku PCI & AC Product Strategy Manager PT Sharp Electronics Indonesia.

Tipe FP-J50Y-H didesain lebih ramping dan sophisticated sehingga dapat menghemat ruang serta mudah untuk diletakkan di mana saja. Memiliki Plasmacluster HD 7.000 , FP-J50Y untuk ruangan dengan luas area 40 m². Dibekali 5 Air Detection, Anti -Dust Mode, dan 2 Years Warranty Filter, tipe ini sangat cocok bagi ruang yang tidak terlalu luas tetapi memiliki performa yang canggih.

Mengusung teknologi AIOT, ketiga produk penjernih udara ini dapat dihubungkan ke smartphone melalui aplikasi Sharp Air yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Dengan menggunakan applikasi tersebut konsumen dapat memonitor keadaan kualitas udara di sekitar ruangan meski terpaut jarak jauh.

Keberhasilan teknologi Plasmacluster melatarbelakangi dibenamkan teknologi ini ke beberapa jajaran produk lain seperti lemari es, vacuum cleaner, hair dryer, dan air conditioner yang hingga saat ini telah terjual sebanyak 90 juta unit di seluruh dunia. Bersamaan dengan diluncurkannya produk penjernih udara terbaru, Sharp Indonesia pun meluncurkan satu seri terbaru air conditioner yaitu YHY series yang terdiri kapasitas 0,5 PK, 1 PK, dan 1,5 PK. Ketiga produk ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang menginginkan produk pendingin ruangan dengan banyak manfaat.

Memiliki keunggulan dibanding seri basic, Air Conditioner seri YHY memiliki sistem AIOT yang juga dapat dioperasikan melalui aplikasi Sharp Air App. Fitur ini membuat konsumen dapat dengan mudah mengoperasikan air conditioner kapan pun dan di mana pun. Semua informasi mengenai suhu udara dan kelembapan di ruangan dapat didapatkan melalui Sharp Air App yang terunduh di smartphone konsumen. Dibekali sensor gerak, AC ini dapat mengatur suhu ruangan sesuai dengan aktivitas orang yang terdeteksi dari pergerakan.

Melalui Plasmalucter Ion Generator, AC ini dapat mengeluarkan ion positif dan negatif guna memberikan ekstra manfaat bagi sebuah produk pendingin ruangan karena mampu menghambat pertumbuhan jamur dari kisi-kisi filter sehingga udara yang dikeluarkan tidak hanya dingin tetapi juga sehat dan segar. Sistem pendinginan Jetstream G7 mampu menyejukkan ruangan sampai dengan 40% lebih cepat dari AC pada umumnya.

Sharp memberikan tujuh perlindungan untuk produk AC-nya di antaranya tahan terhadap karat, perlindungan terhadap cuaca ekstrim, perlindungan terhadap petir, perlindungan terhadap tegangan, perlindungan terhadap getaran, perlindungan terhadap bahaya api, dan perlindungan terhadap benturan. Sharp pun menambahkan perlindungan dengan memberikan garansi kompresor selama 10 tahun.

Ketiga jajaran produk penjernih uadara dan pendingin ruangan Sharp dapat ditemukan mulai dari 9 Juni 2021 di toko-toko rekanan Sharp di seluruh Indonesia. "Dengan penambahan tipe baru ini, kami yakin mencapai target penjualan sebesar Rp2,5 triliun/tahun dan menaikkan market share sebesar 30%. Untuk per kategori produk kami menargetkan penjulaan air purifier sebesar 120 ribu unit/tahun dan air conditioner inverter sebesar 60 ribu unit/tahun," tutur Andry Adi Utomo selaku National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia. Produk air purifier itu akan dilempar ke pasaran dengan kisaran harga Rp3,6 juta-Rp10,5 juta dan air conditioner Rp7,6 juta-Rp10 juta. (RO/OL-14)