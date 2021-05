Bantu Tingkatkan Pertumbuhan Pengguna Aplikasi

PERKEMBANGAN teknologi yang pesat saat ini dan ditambah kebutuhkan manusia yang terus meningkat membuat perusaahan IT seperti berlomba-lomba menciptakan berbagai aplikasi. Berbagai keunggulan pun mereka tawarkan.

Salah satunya adalah aplikasi OEM. Mereka mengklaim memiliki sejumlah kelebihan bagi pemilik atau pengembang aplikasi dalam hal meningkatkan konversi pengguna. Menurut CEO dan Co-Founder AVOW, Robert Wildner, aplikasi OEM menawarkan cara baru untuk menargetkan potensi pengguna yang belum dapat dijangkau agar lebih unggul dari para kompetitor.

Baca juga: Aplikasi Venteny Layani Kebutuhan Karyawan

“OEM menawarkan berbagai peluang yang tersedia untuk melakukan distribusi luas melalui app store alternatif. Akan tetapi, ada beberapa cara untuk menjalankan kampanye dengan OEM dan kita perlu mengetahui ciri khas OEM. Misalnya, pemasar harus mempelajari perbedaan antara iklan display dan penawaran pra-instalasi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, iklan display merupakan metode akuisisi pengguna dengan cara menampilkan inventaris iklan pada perangkat pengguna. Iklan itu menggunakan materi iklan berupa teks, gambar, dan video yang ditampilkan di layar untuk meningkatkan konversi. Biaya iklan display biasanya ditentukan berdasarkan Biaya per Klik (CPC) atau Biaya per Mille (CPM).

“Saat bekerja sama dengan OEM, pemasar perlu mengenal beberapa format iklan untuk iklan display. Misalnya ada iklan banner yang ditampilkan di beranda Oppo App Market berdasarkan label yang ditargetkan. Lalu ada splash ad yaitu iklan full-screen berukuran satu layar penuh. Kemudian ada iklan native yang berbentuk ikon aplikasi, dan muncu di rekomendasi, news feed dan pencarian pengguna. Juga iklan yang berdasarkaan intensi, yaitu format iklan yang menampilkan iklan pemasar sebagai hasil pencarian di app store.”

Robert menambahkan, format intensi bisa meningkatkan instalasi dengan memberikan rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna.

“Contohnya, pemasar bisa menempatkan iklan di fungsi pencarian Huawei App Gallery hingga 200 kata kunci untuk satu aktifitas dan menentukan harga penawaran berdasarkan kata kunci.”

Sedangkan pra-instalasi, menurut Robert adalah aplikasi bawaan (preloaded apps) yang menjadi opsi pemasaran lain saat bekerja sama dengan OEM. Dengan demikian, suatu aplikasi dapat menjadi aplikasi bawaan pada perangkat baru (Out The Box) atau dalam update phone system (Over the Air) tanpa tindakan apa pun dari sisi pengguna.

“Pengiklan dapat menampilkan aplikasi mereka secara mencolok di perangkat selama periode instalasi. Ini akan membantu dalam meningkatkan basis pengguna. Penawaran pra-instalasi juga dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan, sehingga pengembang aplikasi dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar,” tuturnya.

Robert menambahkan, peningkatan konversi semakin sulit dicapai di App Store dan Google Play Store sehingga pemasar atau pengembang aplikasi perlu bekerjasama dengan app store alternatif. OEM menawarkan akses ke pasar yang belum dapat dijangkau dengan harga yang lebih baik.

“Pemasar seluler mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai jenis spesifikasi yang diberlakukan oleh setiap app store alternatif, tetapi perjuangan di awal ini sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang.”

Robert mengungkapkan beberapa manfaat utama yang akan diperoleh pemasar saat memilih untuk bekerja sama dengan OEM, yaitu mencapai target pertumbuhan. Dengan OEM, pemasar dapat bertumbuh pada skala global dengan menjangkau pasar baru. Selain itu, bisa mencapai target akuisisi pengguna. OEM menawarkan akuisisi pengguna yang lebih tinggi dengan CPI (biaya-per-instalasi) yang lebih rendah.

“Manfaat lainnya adalah OEM menyediakan ekosistem yang aman dari penipuan karena jangkauan penempatan iklan sepenuhnya dikontrol oleh OEM. Termasuk meningkatkan kepercayaan dari pengguna yang loyal terhadap OEM karena akan merasa bahwa iklan tersebut dapat dipercaya,” tutupnya.

AVOW telah bermitra dengan berbagai OEM dari seluruh dunia untuk membantu perusahaan/brand mendapatkan hasil maksimal dari belanja iklan. Kemitraan ini dapat memperluas jangkauan pemasar seluler dan menciptakan sumber pendapatan baru. Selain itu, kelompok audience ini tidak dapat dijangkau melalui jaringan sosial, fitur pencarian, atau SDK. AVOW memandu mereka sepanjang siklus kampanye mulai dari cara mendaftarkan aplikasi ke app store OEM hingga distribusi dan pelacakan kinerja kampanye. (RO/A-1)