Astra Financial dan Alibaba Cloud Kolaborasi Operasikan Moxa

Dalam mempercepat upaya transformasi digital perusahaan, Astra Financial (PT Sedaya Multi Investama), anak perusahaan PT Astra International Tbk di bidang jasa keuangan, berkolaborasi dengan Alibaba Cloud untuk menjalankan aplikasi MOXA yang baru diluncurkan pada akhir bulan Maret. MOXA yang berperan sebagai Astra Financial Wealth Hub ini merupakan aplikasi finansial lengkap yang dapat membantu pengguna mencari berbagai macam layanan keuangan, mulai dari pembiayaan pembelian kendaraan, umroh, haji, gadget, dana tunai, hingga asuransi jiwa ataupun mobil.

Kolaborasi Astra Financial dan Alibaba Cloud berupa pemanfaatan teknologi yang mutakhir, infrastruktur komputasi awan terpercaya dan berkinerja tinggi. Dengan kerjasama strategis ini, Astra Financial siap menjadi pelopor di sektor keuangan yang secara proaktif merangkul kecerdasan sistem cloud serta teknologi digital guna mempercepat pertumbuhan dan menawarkan layanan yang telah ditingkatkan bagi jutaan pengguna di tanah air.

“Astra Financial menyambut baik kolaborasi ini. Kami sangat yakin dan percaya untuk bermitra dengan Alibaba Cloud, perusahaan penyedia layanan cloud terpercaya di Indonesia, di mana pengelolaan data nantinya harus dilakukan selaras dengan prinsip pengelolaan data Pemerintah Indonesia, yakni prinsip yang sah secara hukum, patut, dan transparan,” ungkap Suparno Djasmin, Direktur Astra yang juga menjabat sebagai Director in Charge Astra Financial.

“Alibaba Cloud sangat senang untuk mendukung Astra Financial mempercepat perjalanan transformasi digitalnya dengan menawarkan infrastruktur cloud yang tangguh dan teknologi canggih termasuk container, security, dan database,” tutur Leon Chen, General Manager Alibaba Cloud Indonesia.

“Industri keuangan membutuhkan solusi cloud yang aman dan Alibaba cloud mempunyai kapabilitas yang komprehensif untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan memiliki pusat data lokal dan scrubbing center di Indonesia, kami yakin dapat menjadi mitra terpercaya bagi instansi- instansi keuangan di Indonesia,” tambah Leon.

Secara terpisah, Direktur Astra Financial sekaligus Project Leader MOXA, Handoko Liem menjelaskan, “Kemitraan strategis ini memungkinkan Astra Financial memberikan layanan jasa keuangan yang fleksibel dan stabil. Aplikasi MOXA pun dilengkapi dengan keamanan yang ketat dan sistem pemulihan yang terpercaya. Jadi, pengguna tidak perlu khawatir karena kami telah bekerja sama dengan perusahaan yang telah dikenal dan sangat andal pada bidangnya.”

Perkuat Layanan Digital

Astra Financial memanfaatkan layanan Alibaba Cloud seperti Alibaba Cloud Container for Kubernetes, Content Delivery Network (CDN), Object Storage Service (OSS), dan RDS PostgreSQL untuk meningkatkan kelincahan dan stabilitas kinerja Aplikasi Moxa yang optimal. Selain itu, Astra Financial memanfaatkan kemampuan keamanan Alibaba Cloud melalui data center lokal seperti Web Application Firewall (WAF), Cloud Monitor, dan Log Service guna memastikan aplikasi dilengkapi dengan tingkat keamanan tertinggi yang memenuhi kepatuhan dan peraturan lokal.

Ke depannya, Astra Financial berharap dapat terus meningkatkan pelayanan dan memperluas tawaran produknya melalui teknologi, guna mendampingi pengguna meraih kebebasan finansial yang berorientasi pada nilai kepuasan. (OL-12)