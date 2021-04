Ponsel Pintar Ini Bangun Ekosistem Ramah Lingkungan

MEREK perangkat pintar terkemuka di dunia, Oppo, menjabarkan kontribusi yang telah dijalankan selama setahun terakhir untuk memfasilitasi inisiatif perusahaan sejak 2004 perihal teknologi berkelanjutan atau ramah lingkungan.

Kontribusi ini menyoroti pencapaian Oppo dalam meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan, termasuk pengguna produk, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan, serta dampak perusahaan terhadap lingkungan.



Pendiri dan CEO Oppo, Tony Chen, menjelaskan, sejak didirikan pada 2004, Oppo telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan mitra, serta meningkatkan kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

"Konsep ramah lingkungan ini telah menjadi bagian integral dari strategi pengembangan kami selama ini, memastikan kemampuan kami untuk berinovasi, dan memberikan produk dan layanan terbaik yang kami sebut sebagai internet of experience untuk para pengguna kami," ujar Tony dalam keterangannya, Kamis (22/4).

Menurut dia, sebagai refleksi dari misi 'Technology for Mankind, Kindness for The World' dan tetap setia pada nilai Benfen, pihaknya akan terus berinvestasi untuk konsep keberlanjutan. "Kami juga berharap dapat bekerja sama dengan mitra di seluruh industri untuk menciptakan masa depan yang lebih baik," lanjutnya.

Pencapaian Oppo dalam teknologi ramah lingkungan telah dibuktikan oleh penyedia layanan pengujian terkemuka TUV Rheinland yang memberikan pengakuan atas kontribusi Oppo berdasarkan standar internasional. Pengakuan pihak ketiga ini membuktikan upaya Oppo untuk menciptakan ekonomi sirkular yang mencakup prioritas dalam penggunaan bahan yang berkelanjutan dan meminimalkan limbah.

Oppo menerapkan proses produksi yang berkelanjutan, mulai dari desain, pengemasan, peningkatan hingga pemrosesan material dan banyak lagi. Hasilnya, TUV Rheinland juga memberikan sertifikasi atas upaya Oppo dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan pengurangan emisi.



Baca juga: Sudah Saatnya Indonesia Terapkan Teknologi 'Smart Building'



Sebagai bagian dari warga global dan inisiatif tanggung jawab sosial, Oppo juga bekerja sama dengan pemasok untuk melakukan proyek manajemen berkelanjutan dan secara kolektif membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan. Misalnya, di bawah Oppo Social Responsibility Code of Conduct, pemasok dilarang terlibat dalam praktik yang melanggar hukum atau tidak etis, termasuk perilaku monopoli, penyuapan, atau korupsi.

Sebagai bagian dari kontribusinya terhadap ekonomi sirkular, Oppo mendaur ulang produk 13 kali lebih banyak berdasarkan berat produk pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019. Hal ini didukung melalui upaya Oppo untuk menggunakan lebih banyak bahan terbarukan yaitu plastik daur ulang yang menyumbang 35% dari bahan komponen telepon seluler pintar.

Pada saat yang sama, Oppo juga berhasil mengurangi limbah umum sebesar 42,7% dan emisi gas rumah kaca tidak langsung sebesar 20% pada 2020. OPPO juga secara konsisten mengutamakan kesejahteraan karyawan dengan menyelenggarakan sesi pendidikan dengan total durasi lebih dari 670.000 jam dan program pelatihan pada 2020 untuk membantu merencanakan dan mengembangkan karier mereka.

Demikian pula bagi jutaan pelanggan di seluruh dunia yang menggunakan produknya setiap hari, Oppo mengambil langkah besar untuk melindungi privasi data mereka dengan lebih baik. Hal ini termasuk dengan menambahkan sejumlah fitur inovatif ke sistem operasi ColorOS 11 dan juga memperoleh sertifikasi standar privasi data yang ketat seperti ISO (ISO / IEC 27001, 27018, 29151), TrustArc dan ePrivacy.

Setelah pandemi covid-19, Oppo bekerja sama dengan komunitas global dan memobilisasi sumber daya untuk memberikan bantuan dan dukungan di seluruh dunia. Di Filipina, Oppo bekerja sama dengan LSM Save the Children untuk membantu siswa mendapatkan pendidikan jarak jauh melalui donasi 100 smartphone Oppo A12e dan 100 headset Bluetooth Rock Space.

Di Thailand, Oppo mendonasikan lebih dari 20.000 masker N95 kepada petugas medis di Rumah Sakit Siriraj Bangkok dan mendistribusikan peralatan medis ke lebih dari 13 rumah sakit di seluruh negeri.

Oppo juga mendukung komunitas dan budaya di seluruh dunia melalui berbagai inisiatif seperti program Campus Global Emerging Artists Project Renovators (Renovators). Pada 2020, Oppo meluncurkan program Renovators kedua, menyediakan platform bagi 3.000 siswa dari 150 universitas ternama di seluruh dunia untuk mengekspresikan imajinasi kreatif mereka. (RO/S-2)