Masih Pandemi, At Summit 2021 Berlangsung secara Virtual

BIASANYA pergelaran Accesstrade Summit (At Summit) berlangsung di negara-negara cabang Accesstrade, seperti Thailand pada 2019. Akan tetapi, karena situasi pandemi yang belum berakhir, At Summit 2021 dilakukan secara virtual dengan menggunakan platform konferensi virtual Airmeet, Kamis (18/3).

Menurut Managing Director of Global Business dari Interspace Group, Shohei Fujita, At Summit merupakan wadah untuk para pelaku industri affiliate marketing untuk berbagi, mempelajari, dan menemukan wawasan baru untuk mendorong pertumbuhan pasar yang sehat. Acara yang disponsori oleh sederet perusahaan digital papan atas seperti Finpedia, Adjust, dan Aarki itu menghadirkan sesi presentasi dan diskusi panel yang diisi oleh para pembicara dari praktisi affiliate dan digital marketing terkemuka.

"Selain dapat menambah wawasan melalui sesi presentasi dan panel diskusi, peserta acara juga dapat melakukan networking dengan para pelaku industri digital di area networking lounge virtual dan mengunjungi booth virtual dari para sponsor," jelasnya. Platform Accesstrade Global berbasis CPA yang merupakan affiliate marketing network terbesar di Jepang dan Asia Tenggara di bawah naungan PT Interspace Group kembali menyelenggarakan At Summit.

Sesi pertama dibuka oleh presentasi dari Shohei dan dilanjutkan oleh Parul Tarang Bhargava selaku CEO dari vCommission India. Berikutnya, presentasi dari Peeraphon Jensubsin selaku CEO dari Promotions Thailand yang membahas mengenai situasi industri affiliate marketing di masa pandemi covid-19.

Sesi berikutnya dilanjutkan oleh panel diskusi yang mengangkat berbagai tema menarik seperti industri e-commerce, finance, dan travel. Ada pula perkembangan affiliate marketing di negara-negara cabang Accesstrade seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sesi-sesi panel diskusi tersebut diisi oleh moderator oleh para pakar digital dari berbagai negara termasuk Indonesia seperti Prayudho Rahardjo selaku Ceo Accesstrade Indonesia, Rahmat Baragau selaku Country Manager Saleduck Indonesia, Sandeep Raj selaku Head of Affiliates, BD & Partnerships Lazada Southeast Asia, Yodhi Kharismanto selaku Chief Sales Officer Amalan Group, Prayudhi Rahardjo Head Performance Capella Digicrats, Firlie Ganinduto selaku Vice President Director of Finpedia, serta William Firman selaku Managing Director IUIGA Indonesia.

Selain itu terdapat sesi eksklusif dari Finpedia selaku platinum sponsor At Summit 2021 yang mengupas tentang perkembangan tren, tantangan, dan regulasi industri Fintech di Indonesia. Materi ini dibawakan Chandra Kusuma selaku Director of Legal & Compliance Finpedia.

Acara ditutup dengan sesi penghargaan Accesstrade Awards yang dipimpin oleh Shinichiro Kawabata selaku pendiri dan CEO dari Interspace Group. "Penghargaan ini dipersembahkan untuk advertiser dan publisher dari setiap negara cabang Accesstrade di Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam,” katanya.

Terdapat dua kategori untuk advertiser yaitu e-commerce dan finance. Untuk publisher dibagi menjadi empat kategori yaitu e-commerce, finance, online service, dan newcomer.

Berikut ini adalah daftar pemenang dari setiap kategori. Untuk advertiser, Top of Advertiser Ecommerce yakni Shopee Indonesia dan Top of Advertiser Online Service yakni Adskom Indonesia. Untuk publisher, Top of Publisher Ecommerce yakni Galaksion Ad Network, Top of Publisher Finance yakni Finpedia, Top of Publisher Newcomer yakni Nusatalent, dan Top of Publisher Online Service yakni Digi Cinta. (RO/OL-14)