Keamanan Siber Kian Mendesak di Era Digitalisasi

KINI keamanan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencegah aksi peretasan, keamanan siber telah menjadi keniscyaaan.

Bahkan keamanan siber telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan: sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan M. Lutfi Handayani, MM., MBA., CEO MSI Group sekaligus Pemred majalah It Works dalam keterangan pers, Rabu (17/3).

“Saat ini, pandemi Covid-19, yang melanda seluruh negara di dunia, makin mempercepat dan meningkatkan kebutuhan digitalisasi di segala aspek kehidupan,” jelas Lutfi.

“Sebagai konsekuensinya, tingginya tingkat pemanfaatan teknologi digital, berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaannya yang juga makin tinggi dan semakin kompleks,” ungkap Lutfi.

Terkait hal tersebut, Rabu (17/3), majalah It Works mengelar It Works Webinar Series 2021, serial seminar online yang membahas isu-isu strategis di bidang teknologi informasi (TI), telekomunikasi, dan teknologi digital.

Dengan tema “IT Security: A Strategic Key of Public Services and Business success in New Normal”. Tema tersebut sangat relevan dengan perkembangan era digital saat ini juga sesuai dengan kebutuhan korporasi dan instansi pemerintahan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lutfi mengatakan,”Maka, untuk mendorong peningkatan keberhasilan penerapan keamanan siber di Indonesia, baik untuk korporasi bisnis, instansi pemerintahan, maupun masyarakat luas, maka majalah It Works menyelenggarakan kegiatan It Works Webinar Series dengan topik seputar keamanan siber.”

Dalam It Works Webinar Series hari ini, lanjut Lutfi, penyelenggara menghadirkan narasumber yang mewakili berbagai stakeholder terkait cyber security.

“Badan Siber dan Sandi Negara atau (BSSN) representasi dari Regulator Keamanan Siber, Pemprov Jawa Barat, mewakili implementasi di Instansi Pemerintahan, PT Asuransi Jasa Raharja mewakili implementasi di Korporasi Bisnis, dan Fortinet representasi dari penyedia solusi bisnis di bidang cyber security yang handal,” paparnya.

“Melalui penyelenggaran kegiatan It Works Webinar Series dengan tema yang terkait dengan IT security ini, kami harap akan memberi pembelajaran dan kemanfaatan bagi kita semua dan bagi Bansa Indonesia.”

“Menurut kami, makin maju dan berkualitasnya implementasi teknologi digital di Tanah Air selaras dengan visi misi Presiden RI untuk menuju Indonesia Maju,” tegas CEO MSI Group. (RO/OL-09)