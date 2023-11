Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Filipina dan Rekor Pertemuan

TIMNAS Indonesia akan melakoni pertandingan kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina malam ini, Selasa 21 November 2023. Berikut ini link live streaming Filipina vs Timnas Indonesia. Masih sama ketika melawan Irak, skuad Garuda masih berstatus sebagai tim tamu di laga melawan Filipina. Pertandingan Filipina vs Indonesia akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November pukul 18.00 WIB. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ingin anak asuhnya dapat meraih kemenangan di laga melawan Filipina malam ini. Menurutnya, kemenangan menjadi target ketika melawan Filipina karena skuadnya ingin mempersembahkan penampilan terbaik. Baca juga : Ini Alasan Timnas Indonesia Harus Menang di Filipina Di pertandingan perdana melawan Irak Timnas Indonesia kalah dengan skor telak 5-1. Meski hasilnya mengecewakan pelatih Shin tidak mau beralasan dan akan mencuri tiga poin saat melawat ke kandang Filipina. "Mengenai kekalahan kami 1-5 dari Irak, kami tidak akan beralasan untuk itu, karena sebagian gol yang kami terima (kebobolan) akibat kesalahan sendiri. Kini kami berada di Filipina dan akan bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Ini juga bukan situasi mudah untuk kami," kata Shin seperti dilansir situs resmi PSSI, Selasa 21 November 2023. Baca juga : Asnawi Dkk Harus Lebih Baik di Laga Kedua Hadapi Filipina 21 November "Tapi, alasan utama kami untuk memenangkan pertandingan atas Filipina, bukan karena kami kalah dari Irak sebelumnya, lalu kami masih punya kesempatan. Melawan Filipina baik tandang atau kandang, bukan masalah karena kami akan mengusahakan penampilan yang terbaik," tambahnya. "Irak dan Filipina adalah dua tim yang memiliki perbedaan besar. Bukan hanya tentang gaya permainan, ada banyak perbedaan. Jadi, kami mencoba menyesuaikan gaya permainan kami untuk menghadapi Filipina. Kami sudah bersiap dengan baik, jadi Anda dapat melihat pertandingan yang menarik," tutup Shin. Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina Timnas Indonesia masih unggul dari Filipina dari delapan pertemuan terakhir skuad Garuda meraih empat kali kemenangan. Di sisi lain Dengan situasi sama-sama butuh kemenangan, laga Filipina vs Indonesia pun diprediksi sengit. Meski demikian, Skuad Garuda cukup diuntungkan dengan rekor pertemuan, karena mampu menang empat kali dari 8 pertemuan terakhir. Filipina baru bisa mengalahkan Indonesia sekali dari 8 pertemuan, sedangkan tiga lainnya berakhir dengan skor sama kuat. Link Live Streaming Filipina vs Timnas Indonesia Pertandingan Filipina vs Timnas Indonesia akan disiarkan secara langsung di RCTI mulai pukul 18.00 WIB. Untuk live streaming dapat ditonton di Vision+ atau klik di sini. (Medcom.id/Z-4)

