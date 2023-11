Mali Siap Hadapi Meksiko di Fase 16 besar

ASISTEN pelatih timnas U-17 Mali Ahmad Duage menyatakan timnya sudah bersiap menghadapi laga 16 besar Piala Dunia U-17 melawan timnas U-17 Meksiko yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Selasa (21/11). "Kami sedang mempersiapkan tim dengan baik, dengan bantuan Allah, Insya Allah kami akan menang," kata Duage seperti dilansir dari Antara, Senin (20/11). Duage menjelaskan, apapun yang telah dilalui oleh timnas Meksiko tidak akan menjadi acuan dalam pertandingan ke depan. "Berapapun hasilnya Meksiko lawan Selandia Baru kemarin, itu pertandingan mereka. Sekarang pertandingan lawan kami jadi saya tidak bisa membandingkannya," ujarnya. Oleh karena itu, dirinya tetap optimistis bahwa timnya akan dapat meraih kemenangan saat melawan tim yang berjuluk El Tri tersebut. "Kami tidak heran dengan pertandingan lawan Meksiko. Saya optimis dengan pertandingan ini," katanya. Tak hanya itu, timnya sedikit mempunyai keuntungan dibandingkan Ekuador karena sudah beradaptasi dengan kondisi di Surabaya. "Tim kami sudah datang lebih awal disini sekitar lima hari, ya kami bakal lebih diuntungkan," tuturnya. Baca juga: > Prancis Tatap 16 Besar dengan Pertahanan Terbaik > Pupus Harapan Indonesia Lolos Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 Sementara itu, pemain Timnas Mali Mahamoud Barry menambahkan bahwa timnya sudah mempersiapkan diri seratus persen untuk menghadapi Meksiko dalam laga selanjutnya. "Kami semua pemain sudah bersiap seratus persen untuk menghadapi Meksiko," ucapnya. Selain itu, dirinya dan tim juga tidak ada masalah dengan kondisi cuaca yang ada di Surabaya. "Kami tidak masalah dengan kondisi yang ada di sini dan sekali lagi kami sudah siap dalam laga besok," katanya. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U-17 akan dimulai dengan duel sesama klub Amerika Selatan, yakni Ekuador runner up Grup A melawan Brasil runner up grup C, di Stadion Manahan, Solo, pada Senin. Pertandingan kedua babak 16 besar, mempertemukan juara grup B Spanyol melawan Jepang sebagai peringkat ketiga grup D di Stadion Manahan, pada Senin malam. Selanjutnya, Pada Selasa (21/11) sore, Jerman akan melawan Amerika Serikat akan bertanding di Si Jalak Harupat Bandung dan pada waktu yang bersamaan, juga digelar laga Mali melawan Meksiko di Stadion GBT Surabaya. Dua pertandingan selanjutnya, akan digelar pada Selasa malam, yakni antara Argentina dan Venezuela di Stadion Jalak Harupat Bandung, sementara itu laga Maroko lawan Iran di gelar di Stadion GBT Surabaya.

