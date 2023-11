Masuk Grup Neraka U-17, Kaledonia Baru Justru Bangga

KALEDONIA Baru, telah dinyatakan tersingkir dari babak penyisihan Grup C Piala Dunia U-17 dan menyatakan telah banyak pelajaran untuk mengembangkan timnas mereka. Pelatih Timnas Kaledonia Baru, Leonardo Lopez mengaku tak kecewa bila timnas timnya a gagal lolos dari penyisihan grup. Pada penampilan kedua di Piala Dunia U-17, gawang mereka kebobolan sampai 24 kali. Kaledonia Baru pun tak pernah mencetak gol sama sekali. Baca juga : U-17 Brasil Pesta 9 Gol ke Gawang Kaledonia Baru Mereka bergabung di Grup C yang berisi tim-tim kuat semacam Inggris, Iran dan juara bertahan Brasil. Meski demikian mereka bangga bisa menghadapi Brasil dan Inggris di sebuah turnamen resmi. "Setelah Piala Dunia, kami belum memiliki agenda turnamen lainnya. Tetapi yang pasti kami akan mengembangkan tim ini," kata Lopez dalam keterangannya, (18/11). Baca juga : Pupus Harapan Indonesia Lolos Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 "Kami sangat menikmati perjuangan kami di kejuaraan yang penuh tekanan dan membanggakan ini. Pemain muda kami menunjukkan progres yang luar biasa. Mereka menunjukkan mental kuat saat menghadapi tim-tim kuat seperti Iran, Inggris, dan juara bertahan Brasil," tambahnya. Lopez menyebutkan, bagi tim kecil dari negara di Pasifik ini, bisa lolos dan tampil di Piala Dunia U-17 2023 adalah kebanggaan. Bukan hanya pemain, tetapi juga pelatih, dan ofisial tim. "Banyak hal yang kami peroleh di Piala Dunia U-17 ini. Kami datang dari negara kecil di Pasifik untuk belajar teknik yang benar, mulai dari passing, hingga belajar taktik sepak bola. Kami merasakan jika kualitas kami masih berbeda. Hampir semua gol lawan adalah kesalahan kami. Baik itu gol dari Iran, Brasil, dan Inggris," sebutnya. Lebih lanjut, Lopez memberikan kredit lebih kepada kipernya, Nicolas Kutran yang dinilai memiliki mental kuat. Meskipun gawang Kaledonia Baru digempur habis-habisan oleh lawan, tetapi Kutran menurut Lopez menunjukkan kinerja luar biasa. "Tentu akan lebih baik jika dia (Nicolas) mendapatkan "man of the match". Kami memang tidak mencetak gol, tapi kami bangga dengan kiper kami. Dia memiliki mental bagus saat bermain di bawah tekanan besar," ujarnya. Dari hasil Piala Dunia ini, kata Lopez, semua pemain, pelatih, dan ofisial akan kembali pulang ke rumah dengan etos kerja yang lebih baik. Dengan lebih semangat untuk kerja keras yang luar biasa bagi sepakbola Kaledonia Baru. "Jika selepas ini kami kembali dengan harapan baru bagi sepakbola Kaledonia Baru khususnya usia muda, maka saya optimis kami punya masa depan yang cerah di level tertinggi. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan apa yang diperoleh dari Piala Dunia U-17 ini untuk di 'rumah' nanti," kata Lopez menerangkan. Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17, dari tiga penampilan mereka di penyisihan Grup C, Kaledonia Baru disikat habis oleh tiga lawannya. Mereka dipecundangi Inggris 10-0, lalu disikat habis 9-0 atas Brasil, dan terakhir dihajar tim peringkat dua Asia, Iran dengan skor 5-0. Piala Dunia U-17 2023 adalah penampilan kedua bagi Kaledonia Baru di kejuaraan kelompok usia paling bergengsi di dunia ini. Penampilan pertama mereka di kejuaraan itu terjadi di 2017 lalu. (Z-4)

