Piala Dunia U-17 2023 Disaksikan 400 Ribu Orang di Stadion, Surabaya Terbanyak

ANIMO masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia U-17 2023 di empat stadion di Indonesia cukup tinggi. Tercatat ada sekitar 400 ribu orang yang menyaksikan laga langsung di stadion. Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U-17 2023 Marsal Masita mengatakan, angka 400 ribu orang menonton pertandingan secara langsung di stadion itu, dihitung dari empat kota penyelenggara, yakni Surabaya, Bandung, Surakarta, dan Jakarta. Dari keempatnya, Surabaya memang menyumbang angka terbanyak mengingat Timnas Indonesia U-17 bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Setiap pertandingan, Timnas Indonesia U-17 dipenuhi oleh penonton di stadion. Baca juga : Tiket Piala Dunia U-17 Laris Manis, Pariwisata Bandung Menggeliat "Surabaya adalah kota yang memiliki penonton terbanyak dari empat kota. Tapi sekadar info, per hari ini yang sudah nonton Piala Dunia U-17 dari empat kota jumlahnya 400 ribu orang. Yang mau saya tekankan, ini bukan Piala Dunia senior, juga bukan Piala Dunia U-20. Ini usia terendah dari kompetisi FIFA," kata Marsal Masita, Jumat (17/11). Menurut Marsal, Indonesia boleh bangga dengan capaian jumlah penonton, dan Surabaya memberikan kontribusi terbesar dengan 400 ribu tersebut. Angka jumlah penonton itu, kata Marsal, akan terus meningkat karena masih ada pertandingan grup yang belum dimainkan. Baca juga : U-17 Matador Muda Spanyol Tatap Babak 16 Besar Senin, 20 November 2023 Timnas Indonesia U-17 sendiri sudah menyelesaikan laga grup. Indonesia duduk di peringkat tiga Grup A. Di bawah Maroko dan Ekuador. Marsal optimis animo masyarakat masih terus meningkat saat Piala Dunia U-17 2023 memasuki fase gugur nanti. Sebab, masih banyak tontonan permainan yang menarik dari tim-tim yang akan berlaga nanti. "Kalaupun Indonesia tidak lolos (16 besar), kami perlu usaha lebih. Kami berharap animonya terus ada karena kita juga mau melihat aksi-aksi semua tim U-17 dari seluruh dunia. Kita percaya harusnya semoga angkanya tidak turun di pertandingan 16 besar dan seterusnya," ucapnya. (Z-4)

ANIMO masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia U-17 2023 di empat stadion di Indonesia cukup tinggi. Tercatat ada sekitar 400 ribu orang yang menyaksikan laga langsung di stadion.

Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U-17 2023 Marsal Masita mengatakan, angka 400 ribu orang menonton pertandingan secara langsung di stadion itu, dihitung dari empat kota penyelenggara, yakni Surabaya, Bandung, Surakarta, dan Jakarta.

Dari keempatnya, Surabaya memang menyumbang angka terbanyak mengingat Timnas Indonesia U-17 bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Setiap pertandingan, Timnas Indonesia U-17 dipenuhi oleh penonton di stadion.

Baca juga : Tiket Piala Dunia U-17 Laris Manis, Pariwisata Bandung Menggeliat

"Surabaya adalah kota yang memiliki penonton terbanyak dari empat kota. Tapi sekadar info, per hari ini yang sudah nonton Piala Dunia U-17 dari empat kota jumlahnya 400 ribu orang. Yang mau saya tekankan, ini bukan Piala Dunia senior, juga bukan Piala Dunia U-20. Ini usia terendah dari kompetisi FIFA," kata Marsal Masita, Jumat (17/11).

Menurut Marsal, Indonesia boleh bangga dengan capaian jumlah penonton, dan Surabaya memberikan kontribusi terbesar dengan 400 ribu tersebut. Angka jumlah penonton itu, kata Marsal, akan terus meningkat karena masih ada pertandingan grup yang belum dimainkan.

Baca juga : U-17 Matador Muda Spanyol Tatap Babak 16 Besar Senin, 20 November 2023

Timnas Indonesia U-17 sendiri sudah menyelesaikan laga grup. Indonesia duduk di peringkat tiga Grup A. Di bawah Maroko dan Ekuador.

Marsal optimis animo masyarakat masih terus meningkat saat Piala Dunia U-17 2023 memasuki fase gugur nanti. Sebab, masih banyak tontonan permainan yang menarik dari tim-tim yang akan berlaga nanti.

"Kalaupun Indonesia tidak lolos (16 besar), kami perlu usaha lebih. Kami berharap animonya terus ada karena kita juga mau melihat aksi-aksi semua tim U-17 dari seluruh dunia. Kita percaya harusnya semoga angkanya tidak turun di pertandingan 16 besar dan seterusnya," ucapnya. (Z-4)