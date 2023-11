U-17 Brasil Pesta 9 Gol ke Gawang Kaledonia Baru

TIM nasional Brasil U-17 pesta gol ke gawang Kaledonia Baru dengan skor kemenangan 9-0 pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Selasa (14/11). Selama 90 menit, Brasil menggempur pertahanan Kaledonia Baru yang kebobolan gawangnya untuk pertama kali pada menit ke-28 ketika sundulan Rayan gagal diantisipasi barisan pertahanan tim negara kepulauan itu. Tendangan dari luar kotak penalti Estevao menggandakan keunggulan tim Samba pada menit ke-40 saat Kutran gagal mengantisipasi bola yang mengarah ke sisi kanan gawangnya. Baca juga : Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang Tiga menit berselang, aksi satu dua antara Estevao dan Luighi dituntaskan menjadi gol oleh Luighi untuk membawa Brasil unggul 3-0 hingga paruh pertandingan. Setelah turun minum, Brasil tak menyurutkan daya serangnya dan Kaua Elias menyumbang satu gol untuk timnya sebelum pada menit ke-50 tim Samba mendapatkan hadiah penalti karena pemain Kaledonia Baru melakukan handball di kotak terlarang. Rayan yang menjadi algojo tendangan 12 pas mampu mengelabuhi Kutran. Baca juga : Timnas U-17 Argentina: Lawan Jepang adalah Laga Penentua Joao Souza mengirimkan umpan yang dikonversikan gol oleh sang kapten Vitor Reis di menit ke-56. Lima menit berselang Joao Souza kembali mengirimkan umpan yang dimanfaatkan oleh Joao Victor untuk membawa Brasil memimpin 7-0. Aksi solo run dari Kaua Elias melepaskan tembakan sempat membentur pemain bertahan Kaledonia Baru membuat bola berbelok ke arah gawang dan membuat Brasil unggul 8-0 di menit ke-86. Kaua Elias menggenapkan catatan trigol seusai memanfaatkan tangkapan yang kurang sempurna dari Kutran di masa perpanjangan waktu. Tambahan tiga poin tersebut membuat tim asuhan Phelipe Leal menjaga asa untuk memperoleh tiket ke babak 16 besar. Sementara kekalahan itu membuat Kaledonia Baru berpeluang kecil untuk lolos ke babak 16 besar. (Ant/Z-4)

TIM nasional Brasil U-17 pesta gol ke gawang Kaledonia Baru dengan skor kemenangan 9-0 pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Selasa (14/11).

Selama 90 menit, Brasil menggempur pertahanan Kaledonia Baru yang kebobolan gawangnya untuk pertama kali pada menit ke-28 ketika sundulan Rayan gagal diantisipasi barisan pertahanan tim negara kepulauan itu.

Tendangan dari luar kotak penalti Estevao menggandakan keunggulan tim Samba pada menit ke-40 saat Kutran gagal mengantisipasi bola yang mengarah ke sisi kanan gawangnya.

Baca juga : Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang

Tiga menit berselang, aksi satu dua antara Estevao dan Luighi dituntaskan menjadi gol oleh Luighi untuk membawa Brasil unggul 3-0 hingga paruh pertandingan.

Setelah turun minum, Brasil tak menyurutkan daya serangnya dan Kaua Elias menyumbang satu gol untuk timnya sebelum pada menit ke-50 tim Samba mendapatkan hadiah penalti karena pemain Kaledonia Baru melakukan handball di kotak terlarang. Rayan yang menjadi algojo tendangan 12 pas mampu mengelabuhi Kutran.

Baca juga : Timnas U-17 Argentina: Lawan Jepang adalah Laga Penentua

Joao Souza mengirimkan umpan yang dikonversikan gol oleh sang kapten Vitor Reis di menit ke-56. Lima menit berselang Joao Souza kembali mengirimkan umpan yang dimanfaatkan oleh Joao Victor untuk membawa Brasil memimpin 7-0.

Aksi solo run dari Kaua Elias melepaskan tembakan sempat membentur pemain bertahan Kaledonia Baru membuat bola berbelok ke arah gawang dan membuat Brasil unggul 8-0 di menit ke-86.

Kaua Elias menggenapkan catatan trigol seusai memanfaatkan tangkapan yang kurang sempurna dari Kutran di masa perpanjangan waktu.

Tambahan tiga poin tersebut membuat tim asuhan Phelipe Leal menjaga asa untuk memperoleh tiket ke babak 16 besar. Sementara kekalahan itu membuat Kaledonia Baru berpeluang kecil untuk lolos ke babak 16 besar. (Ant/Z-4)