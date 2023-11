Intip Preview U-17 Inggris vs Iran dan Argentina vs Jepang Besok

GRUP C Piala Dunia U-17 akan menyajikan pertandingan antara tim Inggris melawan Iran di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Selasa (14/11), besok. Saat ini, Inggris tengah memuncaki klasemen Grup C dengan 3 poin dari kemenangan besarnya melawan Kaledonia Baru 10-0. Sedangkan Iran U-17 mendukuduki posisi dua klasemen dengan 3 poin hanya kalah perolehan gol dari Inggris. Sebelumnya, Iran U-17 berhasil mengalahkan Brasil dengan Skor 3-2. Selebrasi Timnas Iran setelah berhasil menjebol gawang Brasil saat laga penyisihan Grup C Piala Dunia U-17 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (11/11/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Baca juga : Duel Tim U-17 Argentina Lawan Jepang Besok, Jadi Laga Penentu Pelatih Inggris, Ryan Garry mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi Iran U-17. "Tidak ada persiapan khusus, saya pikir kami dari awal sejak persiapan sebelum turnamen memang sudah sadar akan (kekuatan) kedua tim (Brasil dan Iran) serta bagaimana mereka bisa bermain," kata Ryan. Baca juga : Tim U-17 Senegal Tidak Takut Hadapi Perlawanan Polandia Besok Lini Pemain U-17 Inggris Vs Iran Inggris U-17 (4-3-3): Tommy Setford; Jayden Meghama, Samuels-Smith, Lakyle Samuel,Joshua Acheampong; Sam Amo-Ameyaw, Myles Lewis-Skelly, Russel-Denny; Joel Tshisanga, Justin Oboavwoduo, Tyler Dibling Iran U-17 (4-4-2):Arsha Shakouri; Abolfazl Zoleikhaei, Hesam Nafari Nogouani, Erfan Darvish, Nima Andarz; Mahan Sadeghi, Amir Mohammad, Abolfazl Zamani, Yaghoob Barajeh; Abolfazl Moredi, Ismail Samian. Pertandingan lainnya pada Grup D, Jepang U-17 akan menjamu Argentina U-17 yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Jawa Barat pada Selasa (14/11). Pada pertandingan sebelumnya, secara mengejutkan Argentina U-17 kalah dari Senegal U-17 dengan skor 1-2. Sedangkan Jepang U-17 menang melawan Polandia dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya pada Grup D, juga akan menyajikan pertandingan antara Senegal U-17 melawan Polandia U-17 yang masih digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Jawa Barat pada Selasa (14/11). Sebelumnya, Senegal U-17 telah mengalahkan Argentina U-17 dengan skor 2-1. Sedangkan Polandia U-17 harus menelan kekalahan tipis dari Jepang U-17 dengan skor 0-1. Saat ini, Senegal U-17 tengah memuncaki klasemen Grup D dengan perolehan 3 poin begitu pula Jepang U-17 juga mendapatkan 3 poin. (Z-4)

GRUP C Piala Dunia U-17 akan menyajikan pertandingan antara tim Inggris melawan Iran di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Selasa (14/11), besok.

Saat ini, Inggris tengah memuncaki klasemen Grup C dengan 3 poin dari kemenangan besarnya melawan Kaledonia Baru 10-0.

Sedangkan Iran U-17 mendukuduki posisi dua klasemen dengan 3 poin hanya kalah perolehan gol dari Inggris. Sebelumnya, Iran U-17 berhasil mengalahkan Brasil dengan Skor 3-2.

Selebrasi Timnas Iran setelah berhasil menjebol gawang Brasil saat laga penyisihan Grup C Piala Dunia U-17 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (11/11/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Pelatih Inggris, Ryan Garry mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi Iran U-17.

"Tidak ada persiapan khusus, saya pikir kami dari awal sejak persiapan sebelum turnamen memang sudah sadar akan (kekuatan) kedua tim (Brasil dan Iran) serta bagaimana mereka bisa bermain," kata Ryan.

Lini Pemain U-17 Inggris Vs Iran

Inggris U-17 (4-3-3): Tommy Setford; Jayden Meghama, Samuels-Smith, Lakyle Samuel,Joshua Acheampong; Sam Amo-Ameyaw, Myles Lewis-Skelly, Russel-Denny; Joel Tshisanga, Justin Oboavwoduo, Tyler Dibling

Iran U-17 (4-4-2):Arsha Shakouri; Abolfazl Zoleikhaei, Hesam Nafari Nogouani, Erfan Darvish, Nima Andarz; Mahan Sadeghi, Amir Mohammad, Abolfazl Zamani, Yaghoob Barajeh; Abolfazl Moredi, Ismail Samian.

Pertandingan lainnya pada Grup D, Jepang U-17 akan menjamu Argentina U-17 yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Jawa Barat pada Selasa (14/11).

Pada pertandingan sebelumnya, secara mengejutkan Argentina U-17 kalah dari Senegal U-17 dengan skor 1-2. Sedangkan Jepang U-17 menang melawan Polandia dengan skor tipis 1-0.

Selanjutnya pada Grup D, juga akan menyajikan pertandingan antara Senegal U-17 melawan Polandia U-17 yang masih digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Jawa Barat pada Selasa (14/11).

Sebelumnya, Senegal U-17 telah mengalahkan Argentina U-17 dengan skor 2-1. Sedangkan Polandia U-17 harus menelan kekalahan tipis dari Jepang U-17 dengan skor 0-1.

Saat ini, Senegal U-17 tengah memuncaki klasemen Grup D dengan perolehan 3 poin begitu pula Jepang U-17 juga mendapatkan 3 poin. (Z-4)