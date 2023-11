Aston Villa Hajar Fulham 3-1

Aston Villa masih terlalu tangguh saat berman di kandang. Anak-anak asuh Unai Emery membantai tim tamu, Fulham, dengan skor 3-1 pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris, Minggu (12/11) malam. Itu menjadi kemenangan ke-13 beruntun bagi Aston Villa di Villa Park di ajang Liga Primer Inggris. Keunggulan The Villans dibuka oleh gol bunuh diri pemain belakang Fulham, Antonee Robinson, pada menit ke-27. John McGinn kemudian menggandakan keunggulan untuk tuan rumah pada menit ke-42. Gol ketiga Aston Villa lahir di babak kedua melalui kaki Ollie Watkins. Fulham sempat mencetak gol di menit ke-70. Namun, itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekalahan. Baca juga: Drama 8 Gol Warnai Laga Chelsea Vs Manchester City Dengan kemenangan tersebut, Aston Villa kini berada di peringkat lima klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Mereka hanya terpaut satu angka oleh Tottenham Hotspur di urutan empat. Bahkan, dengan pemuncak klasemen, Manchseter City, Aston Villa hanya kalah tiga poin saja. The Villans berpeluang untuk terus naik di papan klasemen. Pekan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. (Z-11) Baca juga: Bantai Brentford, Liverpool Tempel Ketat Manchester City di Puncak

Aston Villa masih terlalu tangguh saat berman di kandang. Anak-anak asuh Unai Emery membantai tim tamu, Fulham, dengan skor 3-1 pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris, Minggu (12/11) malam. Itu menjadi kemenangan ke-13 beruntun bagi Aston Villa di Villa Park di ajang Liga Primer Inggris.

Keunggulan The Villans dibuka oleh gol bunuh diri pemain belakang Fulham, Antonee Robinson, pada menit ke-27. John McGinn kemudian menggandakan keunggulan untuk tuan rumah pada menit ke-42.

Gol ketiga Aston Villa lahir di babak kedua melalui kaki Ollie Watkins. Fulham sempat mencetak gol di menit ke-70. Namun, itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kekalahan.

Dengan kemenangan tersebut, Aston Villa kini berada di peringkat lima klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Mereka hanya terpaut satu angka oleh Tottenham Hotspur di urutan empat. Bahkan, dengan pemuncak klasemen, Manchseter City, Aston Villa hanya kalah tiga poin saja.

The Villans berpeluang untuk terus naik di papan klasemen. Pekan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. (Z-11)

