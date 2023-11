Pembukaan Piala Dunia U-17 Berlangsung Meriah

Momen bersejarah bagi Indonesia akhirnya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tepat di perayaan Hari Pahlawan, Jumat (10/11), ajang Piala Dunia U-17 2023 dibuka melalui seremoni pembukaan. Baca juga : Imbang 1-1 Melawan Ekuador, Garuda Muda Torehkan Sejarah Piala Dunia U-17 Ini untuk kali pertama diadakan seremoni pembukaan untuk level kompetisi Piala Dunia U-17. Pembukaan dihadiri Presiden Joko Widodo, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baca juga : Inggris U-17 Incar Kemenangan Pertama Sajian hiburan berupa permainan lampu, tari modern, dan duet dua penyanyi Aurelie Moeremans dan Wika Salim. Meski hanya berlangsung singkat selama delapan menit, sekitar 40 ribu penonton yang hadir terhibur. Seremoni diawali tarian pembuka yang diikuti 20 penari. Setelah itu, lagu medley No Comment-Rungkad dilantunkan Aurelie dan Wika Salim. Lagu We are together yang dinyanyikan Wika dan 20 penari menjadi sajian penutup. (Z-8)

Momen bersejarah bagi Indonesia akhirnya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tepat di perayaan Hari Pahlawan, Jumat (10/11), ajang Piala Dunia U-17 2023 dibuka melalui seremoni pembukaan.

Baca juga : Imbang 1-1 Melawan Ekuador, Garuda Muda Torehkan Sejarah Piala Dunia U-17

Ini untuk kali pertama diadakan seremoni pembukaan untuk level kompetisi Piala Dunia U-17. Pembukaan dihadiri Presiden Joko Widodo, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Baca juga : Inggris U-17 Incar Kemenangan Pertama

Sajian hiburan berupa permainan lampu, tari modern, dan duet dua penyanyi Aurelie Moeremans dan Wika Salim. Meski hanya berlangsung singkat selama delapan menit, sekitar 40 ribu penonton yang hadir terhibur.

Seremoni diawali tarian pembuka yang diikuti 20 penari. Setelah itu, lagu medley No Comment-Rungkad dilantunkan Aurelie dan Wika Salim. Lagu We are together yang dinyanyikan Wika dan 20 penari menjadi sajian penutup. (Z-8)