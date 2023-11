Toulouse Hadiahi Liverpool Kekalahan Pertama di Liga Europa

TOULOUSE menghadiahi Liverpool kekalahan pertama mereka di babak penyisihan grup Liga Europa musim ini setelah membukukan kemenangan 3-2, Jumat (10/11) dini hari WIB, beberapa jam setelah ayah penyerang the Reds Luis Diaz dibebaskan oleh para penculik. Kekalahan the Reds di Prancis itu terjadi berkat gol yang dicetak oleh Aron Donnum, Thijs Dallinga, dan Frank Magri. Namun, laga itu bukan tanpa kontroversi setelah Liverpool sebenarnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Jarell Quansah di masa injury time yang dianulir oleh VAR. Baca juga: Brighton Ukir Kemenangan Perdana di Kompetisi Eropa "Kami memang layak kalah karena mereka menang semua mulai dari tekel dan duel," ujar pelatih Liverpool Juergen Klopp setelah anak asuhnya harus menunda memastikan diri lolos ke babak sistem gugur. Berkat kemenangan itu, Toulouse kini mengantongi tujuh poin, tertinggal dua poin dari Liverpool dan unggul tiga poin dari peringkat tiga St Gilloise di klasemen Grup E. Jalannya pertandingan Di menit 36, Donnum sukses menekan Kostas Tsimikas dan merebut bola sebelum mencetak gol yang membuat Toulouse unggul sebelum jeda. Baca juga: Liverpool Bantai Toulouse 5-1 Tim tuan rumah kemudian mencetak gol kedua mereka ketika Dallinga melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan kiper Liverpool Caoimhin Kelleher di menit 58. Gol bunuh diri Cristian Casseres di menit 73 membuat Liverpool memangkas ketertinggalan. Namun, tiga menit kemudian Toulouse kembali unggul dua gol setelah Kelleher gagal mengamankan bola silang yang langsung disambar Magri untuk membuat kedudukan menjadi 3-1. Diogo Jota kemudian mencetak gol kedua Liverpool di menit 89. Saat tim tuan rumah tampaknya akan mengamankan tiga poin, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat Quansah. Namun, gol itu dianulir karena bek the Reds itu dinilai melakukan handball sebelum mencetak gol. Skor 3-2 untuk kemenangan Toulouse atas Liverpool pun bertahan hingga laga usai. (AFP/Z-1)

TOULOUSE menghadiahi Liverpool kekalahan pertama mereka di babak penyisihan grup Liga Europa musim ini setelah membukukan kemenangan 3-2, Jumat (10/11) dini hari WIB, beberapa jam setelah ayah penyerang the Reds Luis Diaz dibebaskan oleh para penculik.

Kekalahan the Reds di Prancis itu terjadi berkat gol yang dicetak oleh Aron Donnum, Thijs Dallinga, dan Frank Magri.

Namun, laga itu bukan tanpa kontroversi setelah Liverpool sebenarnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Jarell Quansah di masa injury time yang dianulir oleh VAR.

Baca juga: Brighton Ukir Kemenangan Perdana di Kompetisi Eropa

"Kami memang layak kalah karena mereka menang semua mulai dari tekel dan duel," ujar pelatih Liverpool Juergen Klopp setelah anak asuhnya harus menunda memastikan diri lolos ke babak sistem gugur.

Berkat kemenangan itu, Toulouse kini mengantongi tujuh poin, tertinggal dua poin dari Liverpool dan unggul tiga poin dari peringkat tiga St Gilloise di klasemen Grup E.

Jalannya pertandingan

Di menit 36, Donnum sukses menekan Kostas Tsimikas dan merebut bola sebelum mencetak gol yang membuat Toulouse unggul sebelum jeda.

Baca juga: Liverpool Bantai Toulouse 5-1

Tim tuan rumah kemudian mencetak gol kedua mereka ketika Dallinga melepaskan tendangan yang tidak bisa ditahan kiper Liverpool Caoimhin Kelleher di menit 58.

Gol bunuh diri Cristian Casseres di menit 73 membuat Liverpool memangkas ketertinggalan.

Namun, tiga menit kemudian Toulouse kembali unggul dua gol setelah Kelleher gagal mengamankan bola silang yang langsung disambar Magri untuk membuat kedudukan menjadi 3-1.

Diogo Jota kemudian mencetak gol kedua Liverpool di menit 89.

Saat tim tuan rumah tampaknya akan mengamankan tiga poin, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat Quansah. Namun, gol itu dianulir karena bek the Reds itu dinilai melakukan handball sebelum mencetak gol.

Skor 3-2 untuk kemenangan Toulouse atas Liverpool pun bertahan hingga laga usai. (AFP/Z-1)