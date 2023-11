PSSI Janjikan Kemeriahan pada Pembukaan Piala Dunia U-17

GELARAN seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 Indonesia 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (10/11), dijanjikan bakal meriah. Ketua Umum PSSI yang juga Ketua Local Organizer Committee (LOC) Piala Dunia U-17 Erick Thohir menyebut acara pembukaan akan menjadi seremoni yang tak terlupakan. "Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses," kata Erick. Seremoni pembukaan bakal dihelat jelang kickoff Indonesia melawan Ekuador pada laga Grup A. Erick menegaskan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 amat krusial karena untuk kali pertama Indonesia dipercaya menggelar ajang internasional sepak bola kelas dunia. Baca juga: Ekuador Anggap Indonesia Lawan Berat di Piala Dunia U-17 "Kita harus memastikan Piala Dunia U-17 berjalan sukses, untuk mendapat kepercayaan menggelar ajang-ajang lebih besar lagi. Semua bertahap. Kita buktikan bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya dari sisi penyelenggaraan, kita berharap timnas Indonesia U-17 bisa berprestasi di ajang ini," imbuhnya. Mantan Presiden Inter Milan itu menunjuk Wishnutama Kusubandio untuk menangani seremoni pembukaan. Eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya menangani ASEAN Summit 2023, G-20 Bali, dan Asian Games 2018. Baca juga: Musisi Jepang Ini Buat Cover Lagu Resmi Timnas Indonesia "Persiapan acara pembukaan Piala Dunia U-17 sudah tuntas. Ide kreatif, desain panggung, performer, artis, dan personel yang terlibat di dalamnya. Saya banyak berdiskusi berkaitan dengan ide kreatif, tidak hanya dengan Pak Erick, tapi juga Presiden Jokowi," kata Wishnutama. "Saya dan tim bakal bekerja keras menyajikan seremoni pembukaan yang akan membuat rakyat Indonesia bangga," imbuhnya. Dua penyanyi beda genre yakni Wika Salim dan Aurelie Moeremans akan satu panggung menghibur penonton yang hadir di Stadion GBT pada pembukaan. Aurelie bakal mendendangkan lagu No Comment dan Rungkad diiringi 20 dancer. Sementara itu, penyanyi dangdut Wika Salim akan membawakan lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang menjadi lagu tema timnas Indonesia berkolaborasi dengan 20 dancer. Wika dan Aurelie merasa bangga bisa terlibat dalam seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023. "Semoga lewat lagu yang saya nyanyikan timnas Indonesia U-17 bisa kian bersemangat saat bertanding di Piala Dunia U-17 2023," kata Wika. "Untuk Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding, saya ingin mengirimkan pesan semangat dan harapan. Bermainlah dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan diri, dan pertahankan tekad untuk meraih prestasi. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan potensi sepak bola Indonesia kepada dunia," sahut Aurelie. (Dhk/Z-7)

GELARAN seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 Indonesia 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (10/11), dijanjikan bakal meriah. Ketua Umum PSSI yang juga Ketua Local Organizer Committee (LOC) Piala Dunia U-17 Erick Thohir menyebut acara pembukaan akan menjadi seremoni yang tak terlupakan.

"Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses," kata Erick.

Seremoni pembukaan bakal dihelat jelang kickoff Indonesia melawan Ekuador pada laga Grup A. Erick menegaskan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 amat krusial karena untuk kali pertama Indonesia dipercaya menggelar ajang internasional sepak bola kelas dunia.

Baca juga: Ekuador Anggap Indonesia Lawan Berat di Piala Dunia U-17

"Kita harus memastikan Piala Dunia U-17 berjalan sukses, untuk mendapat kepercayaan menggelar ajang-ajang lebih besar lagi. Semua bertahap. Kita buktikan bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya dari sisi penyelenggaraan, kita berharap timnas Indonesia U-17 bisa berprestasi di ajang ini," imbuhnya.

Mantan Presiden Inter Milan itu menunjuk Wishnutama Kusubandio untuk menangani seremoni pembukaan. Eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya menangani ASEAN Summit 2023, G-20 Bali, dan Asian Games 2018.

Baca juga: Musisi Jepang Ini Buat Cover Lagu Resmi Timnas Indonesia

"Persiapan acara pembukaan Piala Dunia U-17 sudah tuntas. Ide kreatif, desain panggung, performer, artis, dan personel yang terlibat di dalamnya. Saya banyak berdiskusi berkaitan dengan ide kreatif, tidak hanya dengan Pak Erick, tapi juga Presiden Jokowi," kata Wishnutama.

"Saya dan tim bakal bekerja keras menyajikan seremoni pembukaan yang akan membuat rakyat Indonesia bangga," imbuhnya.

Dua penyanyi beda genre yakni Wika Salim dan Aurelie Moeremans akan satu panggung menghibur penonton yang hadir di Stadion GBT pada pembukaan. Aurelie bakal mendendangkan lagu No Comment dan Rungkad diiringi 20 dancer.

Sementara itu, penyanyi dangdut Wika Salim akan membawakan lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang menjadi lagu tema timnas Indonesia berkolaborasi dengan 20 dancer. Wika dan Aurelie merasa bangga bisa terlibat dalam seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023.

"Semoga lewat lagu yang saya nyanyikan timnas Indonesia U-17 bisa kian bersemangat saat bertanding di Piala Dunia U-17 2023," kata Wika.

"Untuk Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding, saya ingin mengirimkan pesan semangat dan harapan. Bermainlah dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan diri, dan pertahankan tekad untuk meraih prestasi. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan potensi sepak bola Indonesia kepada dunia," sahut Aurelie. (Dhk/Z-7)