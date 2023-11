Musisi Jepang Ini Buat Cover Lagu Resmi Timnas Indonesia 

MUSISI Jepang Hiroaki Kato meng-cover lagu resmi timnas Indonesia, yang berjudul Bersama Garuda (We Are Together) dengan menyanyikannya dalam bahasa Jepang menjadi Garuda To Tomoni. "Sebagai musisi, aku Hiroaki Kato mendukung pesta olahraga sepak bola FIFA U-17 World Cup di Bandung, Jakarta, Solo, dan Surabaya dengan meng-cover Official Theme Song Timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda dalam bahasa Jepang yakni Garuda To Tomoni," tulis Hiroaki Kato dalam laman resmi Instagram, Rabu (8/11). Dalam video cover yang Kato bagikan di beberapa platform media tersebut, terdengar lagu cover yang tidak meninggalkan nuansa-nuansa Indonesia. Kato masih memasukkan nuansa suara tarian kecak dalam cover lagu tersebut. Baca juga: Timnas U-17 Indonesia Prioritaskan Target Lolos ke 16 Besar Sebelumnya, PSSI meluncurkan lagu bergenre dangdut berjudul Bersama Garuda dengan menggandeng penyanyi kenamaan Wika Salim. Lagu Bersama Garuda, yang mempunyai genre dangdut, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, merupakan sebuah bentuk untuk mengenalkan budaya asli Indonesia, musik dangdut, yang menurutnya harus disemarakkan dan menjadi identitas kebanggaan. Pria 53 tahun itu lalu memberikan bukti nyata musik dangdut bisa mendunia, salah satunya adalah soundtrack Asian Games 2018 Jakarta-Palembang berjudul Meraih Bintang, yang dinyanyikan Via Vallen. Baca juga: Pesepak Bola Muda Indonesia Diminta Berani Timba Ilmu di Luar Negeri Lagu yang baru diluncurkan PSSI itu juga nantinya akan diputar di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia, termasuk kelompok umur U-17. Wika Salim juga memperkenalkan joget Garuda dengan bentuk dua telapak tangan yang digabungkan sampai membentuk layaknya sayap burung. (Ant/Z-1)

MUSISI Jepang Hiroaki Kato meng-cover lagu resmi timnas Indonesia, yang berjudul Bersama Garuda (We Are Together) dengan menyanyikannya dalam bahasa Jepang menjadi Garuda To Tomoni.

"Sebagai musisi, aku Hiroaki Kato mendukung pesta olahraga sepak bola FIFA U-17 World Cup di Bandung, Jakarta, Solo, dan Surabaya dengan meng-cover Official Theme Song Timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda dalam bahasa Jepang yakni Garuda To Tomoni," tulis Hiroaki Kato dalam laman resmi Instagram, Rabu (8/11).

Dalam video cover yang Kato bagikan di beberapa platform media tersebut, terdengar lagu cover yang tidak meninggalkan nuansa-nuansa Indonesia. Kato masih memasukkan nuansa suara tarian kecak dalam cover lagu tersebut.

Baca juga: Timnas U-17 Indonesia Prioritaskan Target Lolos ke 16 Besar

Sebelumnya, PSSI meluncurkan lagu bergenre dangdut berjudul Bersama Garuda dengan menggandeng penyanyi kenamaan Wika Salim.

Lagu Bersama Garuda, yang mempunyai genre dangdut, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, merupakan sebuah bentuk untuk mengenalkan budaya asli Indonesia, musik dangdut, yang menurutnya harus disemarakkan

dan menjadi identitas kebanggaan.

Pria 53 tahun itu lalu memberikan bukti nyata musik dangdut bisa mendunia, salah satunya adalah soundtrack Asian Games 2018 Jakarta-Palembang berjudul Meraih Bintang, yang dinyanyikan Via Vallen.

Baca juga: Pesepak Bola Muda Indonesia Diminta Berani Timba Ilmu di Luar Negeri

Lagu yang baru diluncurkan PSSI itu juga nantinya akan diputar di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia, termasuk kelompok umur U-17.

Wika Salim juga memperkenalkan joget Garuda dengan bentuk dua telapak tangan yang digabungkan sampai membentuk layaknya sayap burung. (Ant/Z-1)