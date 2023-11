Tekuk Braga, Real Madrid Raih Tiket ke 16 Besar Liga Champions

JUARA 14 kali Liga Champions Real Madrid melaju ke babak 16 besar usai menang telak 3-0 atas Braga, Kamis (9/11) dini hari WIB, untuk mempertahankan rekor kemenangan 100% di babak penyisihan grup kompetisi antarklub Eropa itu. Brahim Diaz, Vinicius Junior, dan Rodrygo Goes mencetak gol untuk Real Madrid, yang mengamankan posisi juara Grup C, meski mengistirahatkan Jude Bellingham. Vinicius dan Rodrygo dikritik karena minim gol pada musim ini dan keduanya menjawab kritik itu dnegan mencetak gol untuk Real Madrid usai Diaz membuka keunggulan Los Blancos. Baca juga: Kalah di Kandang FC Copenhagen, MU Terancam Terdepak dari Liga Champions Madrid membukukan empat kemenangan dari empat laga dan memimpin klasemen Grup C dengan raihan 12 poin, unggul atas Napoli yang mengantongi 7 poin usai bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin. "Saya sangat senang. Ini adalah laga yang sempurna. Mencetak tiga gol dan sama sekali tidak kebobolan," ujar Rodrygo. "Saya sangat senang karena bisa mencetak gol, memberikan assist, menang, dan lolos ke babak 16 besar. Itu yang terpenting," lanjutnya. Baca juga: Imbang dengan Napoli, Union Berlin Raih Poin Pertama di Liga Champions Kiper Real Madrid Kepa Arrizabalaga mengalami cedera saat melakukan pemanasan sehingga posisinya digantikan oleh Aldriy Lunin. Penjaga gawang Ukraina itu langsung dipaksa bekerja keras di menit keenam saat dia menahan eksekusi penalti Alvaro Djalo. Lucas Vazquez melanggar Cristian Borja di area terlarang namun Braga gagal memanfaatkan hadiah penalti yang diberikan. Di sisi lain, gol Diaz dianulir karena Vinicius melakukan pelanggarab. Namun, mantan gelandang Manchester City itu tidak perlu menunggu lama untuk kembali menjebol gawang Braga. Rodrygo, yang melancarkan serangan dari sisi lapangan, memberikan umpan tarik kepada Diaz yang menjebol gawang Braga di menit 27. Pemain berusia 24 tahun melakukan selebrasi dengan menggambar layar VAR, menantang wasit untuk berusaha menganulir golnya. Diaz, yang mengisi posisi yang ditinggalkan Bellingham tampil apik dan terlibat di hampir semua pergerakan Real Madrid. Bellingham, yang telah mencetak 13 gol dari 14 laga untuk Real Madrid, duduk di bangku cadangan memulihkan diri dari cedera bahu. Vinicius mencetak gol kedua Real Madrid di menit 58. Itu merupakan gol keempatnya di semua kompetisi dalam 12 laga. Rodrygo kemudian mencetak gol ketiga Real Madrid pada menit 61 memanfaatkan assist Vinicius. Skor 3-0 untuk kemenangan Real Madrid atas Braga bertahan hingga laga usai. (AFP/Z-1)

JUARA 14 kali Liga Champions Real Madrid melaju ke babak 16 besar usai menang telak 3-0 atas Braga, Kamis (9/11) dini hari WIB, untuk mempertahankan rekor kemenangan 100% di babak penyisihan grup kompetisi antarklub Eropa itu.

Brahim Diaz, Vinicius Junior, dan Rodrygo Goes mencetak gol untuk Real Madrid, yang mengamankan posisi juara Grup C, meski mengistirahatkan Jude Bellingham.

Vinicius dan Rodrygo dikritik karena minim gol pada musim ini dan keduanya menjawab kritik itu dnegan mencetak gol untuk Real Madrid usai Diaz membuka keunggulan Los Blancos.

Baca juga: Kalah di Kandang FC Copenhagen, MU Terancam Terdepak dari Liga Champions

Madrid membukukan empat kemenangan dari empat laga dan memimpin klasemen Grup C dengan raihan 12 poin, unggul atas Napoli yang mengantongi 7 poin usai bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin.

"Saya sangat senang. Ini adalah laga yang sempurna. Mencetak tiga gol dan sama sekali tidak kebobolan," ujar Rodrygo.

"Saya sangat senang karena bisa mencetak gol, memberikan assist, menang, dan lolos ke babak 16 besar. Itu yang terpenting," lanjutnya.

Baca juga: Imbang dengan Napoli, Union Berlin Raih Poin Pertama di Liga Champions

Kiper Real Madrid Kepa Arrizabalaga mengalami cedera saat melakukan pemanasan sehingga posisinya digantikan oleh Aldriy Lunin.

Penjaga gawang Ukraina itu langsung dipaksa bekerja keras di menit keenam saat dia menahan eksekusi penalti Alvaro Djalo.

Lucas Vazquez melanggar Cristian Borja di area terlarang namun Braga gagal memanfaatkan hadiah penalti yang diberikan.

Di sisi lain, gol Diaz dianulir karena Vinicius melakukan pelanggarab. Namun, mantan gelandang Manchester City itu tidak perlu menunggu lama untuk kembali menjebol gawang Braga.

Rodrygo, yang melancarkan serangan dari sisi lapangan, memberikan umpan tarik kepada Diaz yang menjebol gawang Braga di menit 27.

Pemain berusia 24 tahun melakukan selebrasi dengan menggambar layar VAR, menantang wasit untuk berusaha menganulir golnya.

Diaz, yang mengisi posisi yang ditinggalkan Bellingham tampil apik dan terlibat di hampir semua pergerakan Real Madrid.

Bellingham, yang telah mencetak 13 gol dari 14 laga untuk Real Madrid, duduk di bangku cadangan memulihkan diri dari cedera bahu.

Vinicius mencetak gol kedua Real Madrid di menit 58. Itu merupakan gol keempatnya di semua kompetisi dalam 12 laga.

Rodrygo kemudian mencetak gol ketiga Real Madrid pada menit 61 memanfaatkan assist Vinicius.

Skor 3-0 untuk kemenangan Real Madrid atas Braga bertahan hingga laga usai. (AFP/Z-1)