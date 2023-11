Wika Salim dan Aurelie Moeremans akan Tampil di Upacara Pembukaan Piala Dunia U-17

DUA artis papan atas Indonesia, Wika Salim dan Aurelie Moeremans, bakal menjadi penghibur utama dalam upacara pembukaan Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, 10 November mendatang. Upacara pembukaan bakal digelar jelang kick-off laga timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat (10/11/) pukul 19.00 WIB. "Saya sangat bangga dan excited sekali bisa ikut serta di acara Opening Ceremony FIFA World Cup U-17 ini. Apalagi acara ini salah satu acara prestisius yang diselenggarakan di Indonesia, dan tentunya tidak hanya disaksikan oleh penonton di Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat di seluruh dunia," ucap Wika Salim dikutip dari keterangan resmi, Rabu (8/11). Baca juga: Bus Listrik Layani Penonton Piala Dunia U-17 di Surabaya Ia pun berharap penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia akan membuat nama Indonesia semakin baik di mata dunia. Instagram @aurelie--Aurelie Moeremans Di upacara pembukaan tersebut, Wika akan menyanyikan lagu Bersama Garuda (We Are Together). Ungkapan yang sama juga dikatakan Aurelie. Artis kelahiran 8 Agustus 1993 itu juga merasa sangat bangga dapat terlibat dalam ajang besar seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut. Baca juga: Kesempatan Skuad Garuda Muda Unjuk Gigi di Piala Dunia U-17 "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk tampil di Opening Ceremony FIFA World Cup U17 ini," ucap Aurelie yang pada pembukaan Piala Dunia U-17 nanti menyanyikan medley No Comment-Rungkad. Didampingi 40 penari, Wika dan Aurelie bakal menggoyang penonton yang hadir langsung di Stadion GBT. Dalam kesempatan yang sama, kedua penampil utama itu juga mendoakan hasil terbaik bagi timnas Indonesia U-17 di pentas Piala Dunia U-17 yang akan memulai perjalanannya dari Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Wika dan Aurelie berharap tim asuhan Bima Sakti itu bisa menampilkan permainan terbaik untuk melaju sejauh mungkin di turnamen dua tahunan sekali tersebut. "Buat adik-adik timnas Indonesia U-17 yang akan bertanding, tunjukkan semangat juang kalian, jangan menyerah dan semoga Garuda Muda bisa menang dan terus terbang tinggi," kata Wika. "Untuk timnas Indonesia U-17 yang akan bertanding, saya ingin mengirimkan pesan semangat dan harapan. Bermainlah dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan diri, dan pertahankan tekad untuk meraih prestasi. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan potensi sepak bola Indonesia kepada dunia," timpal Aurelie. Lebih lanjut, Aurelie pun berharap PSSI dan pemerintah dapat menjalin kerja sama untuk membangun fasilitas olahraga sepak bola di berbagai daerah. Harapan ini, kata Aurelie, demi mewujudkan mimpi Indonesia memunculkan bintang-bintang sepak bola dunia di masa depan. "Semoga jutaan anak anak Indonesia bisa mendapat akses ke fasilitas kelas dunia dunia untuk berlatih sepak bola. Mereka bisa menempa diri secara profesional di sana. Tidak hanya mengandalkan talenta saja, tapi pemain muda Indonesia bisa diajarkan bagaimana menjaga pola hidup secara profesional dengan dukungan sports science yang disiapkan PSSI," kata wanita blasteran Belgia tersebut. "Siapa tahu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berikutnya ada di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di seantero Tanah Air," pungkasnya. (Ant/Z-1)

Instagram @aurelie--Aurelie Moeremans

