TURNAMEN terbesar kelompok umur ini sudah di depan mata dan bakal digelar mulai 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) jadi salah satu venue yang akan lokasi pertandingan sepak bola kelompok usia 17 tahun tersebut.

Turnamen dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, dengan laga-laga di Grup A dimainkan. Di Jakarta, ada dua grup yang bakal tampil, yaitu Grup C dan E. Semua laga di Jakarta akan dimainkan di JIS.

Pertandingan di JIS pada fase grup akan dimulai pada Sabtu (11/11) mendatang. Fase grup di Jakarta akan berlangsung hingga tanggal 18 November 2023.

Setelahnya, JIS akan menjadi tuan rumah untuk laga-laga di babak 16 besar dan perempatfinal. Babak 16 besar dimainkan pada 22 November 2023 sedangkan perempatfinal digelar dua hari kemudian.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia U-17 di Stadion JIS

1. 11 November

Kaledonia Baru vs Inggris / 16.00 WIB

Brasil vs Iran / 19.00 WIB

2. 12 November

Prancis vs Burkina Faso / 16.00 WIB

Korea Selatan vs Amerika Serikat / 19.00 WIB

3. 14 November

Brasil vs Kaledonia Baru / 16.00 WIB

Inggris vs Iran / 19.00 WIB

4. 15 November

Amerika Serikat vs Burkina Faso / 16.00 WIB

Prancis vs Korea Selatan / 19.00 WIB

5. 17 November

Polandia vs Argentina / 16.00 WIB

Inggris vs Brasil / 19.00 WIB

6. 18 November

Jerman vs Venezuela / 16.00 WIB

Amerika Serikat vs Prancis / 19.00 WIB

7. 22 November

Babak 16 besar: Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F (15.30 WIB)

Babak 16 Besar: Juara Grup E vs Runner-up Grup D (19.00 WIB)

8. 24 November

Perempat final: 15.30 WIB

Perempat final: 19.00 WIB

