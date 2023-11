Empat Stadion untuk Piala Dunia U-17 sudah Siap Sepenuhnya

Empat stadion yang bakal menjadi venue perhelatan Piala Dunia U-17, Gelora Bung Tomo Surabaya, Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), dan Si Jalak Harupat Bandung, telah dinyatakan siap.

”Empat stadion kebanggaan Indonesia ini akan menjadi saksi Timnas Garuda Muda di Piala Dunia U-17. Mari bersama-sama kita dukung sehingga Indonesia semakin diperhitungkan dunia khususnya di sepakbola,” katanya saat dihubungi Senin (6/11).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, meminta masyarakat turut menyukseskan gelaran internasional tersebut sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang akan memulai pertarungannya dari grup A, bersama Panama, Maroko dan Ekuador.

Garuda Muda akan memulai laga dengan melawan Ekuador di gelora Bung Tomo Surabaya pada 10 November pukul 19.00 WIB.

Pada hari yang sama, di Stadion Manahan Solo, pertarungan di grup B juga dimulai. Kesebelasan Mali akan melawan Uzbekistan pada pukul 16.00 WIB, disusul Spanyol vs Kanada pukul 19.00 WIB.

Pertandingan pembuka di Grup C akan digelar di JIS pada Sabtu (11/11) pukul 16.00 WIB yang mempertemukan Kaledonia Baru vs Inggris. Disusul pada pukul 19.00 WIB antara Brazil vs Iran.

Dari grup D pertemuan antara Jepang vs Polandia akan jadi partai pertama yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Sabtu (11/11) pukul 16.00 WIB. Kemudian, pukul 19.00 WIB, dilanjutkan dengan pertandingan antara Argentina vs Senegal.

Grup E baru akan memulai pertandingan penyisihan pada Minggu (12/11) di Stadion JIS. Pertandingan pertama akan mempertemukan Prancis vs Burkina Faso pada pukul 16.00 WIB, kemudian pukul 19.00 WIB antara Korea Selatan vs Amerika Serikat.

Terakhir adalah grup F yang akan bertanding di Stadion Si Jalak Harupat Bandung mempertemukan Venezuela vs Selandia Baru pukul 16.00 WIB disusul Meksiko vs Jerman pukul 19.00 WIB. (RO/Z-11)