AC Milan Lanjutkan Kerja Sama dengan Gatorade

KLUB Serie A AC Milan dan Gatorade mengumumkan perpanjangan kerja sama mereka yang memastikan merek milik grup PepsiCo itu tetap menjadi Minuman Olahraga Resmi tim putra dan putri Rossoneri di laga Serie A dan Liga Champions.

Gatorade akan terus mendukung para pemain AC Milan setiap harinya dengan memberikan produk dan material pelatihan dengan tujuan mempertahankan performa di level teratas dengan memberikan energi yang dibutuhkan.

Gatorade juga melakukan penelitian di Gatorade Sports Science Institute (GSSI) mengenai pengaruh nutrisi dan hidrasi pada tubuh manusia sebelum dan setelah aktivitas fisik.

Direktur Komersial AC Milan Maikel Oettle mengatakan, "Kami sangat antusias memperbaharui kerja sama dengan Gatorade, merek penting di dunia olahraga. Kolaborasi ini akan memperkuat komitmen klub untuk mencapai performa tertinggi dan membantu para pemain berada di puncak permainan mereka."

CEO PepsiCo Italia Marcello Pincelli mengungkapkan, "Kami sangat bangga memastikan Gatorade akan terus mendampingi AC Milan. Konsolidasi kerja sama ini, bagi kami, adalah sebuah kebanggan dan bukti determinasi kami untuk mencapai target yang ambisius."

Sebagai bagian dari kesepakatan antara AC Milan dan Gatorade, berbagai produk PepsiCo juga akan menjadi pemasok resmi minuman dan makanan di Stadion San Siro lewat mereka Pepsi, Pepsi Zero, Seven Up, Lipton, Lay's and Doritos. (RO/Z-1)