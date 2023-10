PSIS Semarang Mencari Konsistensi di Laga Lawan Persikabo 1973

PSIS Semarang bersiap menghadapi laga tandang kontra Persikabo 1973 pada pekan ke-16 BRI Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jumat (20/10). Pelatih PSIS, Gilbert Agius, membidik poin penuh dan meminta skuadnya konsisten baik di laga tandang maupun kandang.

Pelatih asal Malta itu menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pasalnya, penampilan PSIS ketika tandang kerap jauh berbeda.

Dari delapan pertandingan kandang, PSIS mengemas enam kemenangan, satu kali imbang, dan satu kali kalah. Catatan positif itu berbanding terbalik ketika di luar kandang.

Baca juga : Liga 1 Indonesia, Cek Jadwal dan Skor di Sini

Dari tujuh pertandingan tandang mereka hanya menorehkan satu kali kemenangan, dua kali imbang, dan empat kali kalah. Terakhir, PSIS harus mengakui keunggulan RANS Nusantara.

"Kami harus konsiten baik saat laga home dan away. PSIS nampak beda ketika home atau pun away. Ini yang harus kami benahi dan laga terdekat merupakan laga away," kata Gilbert Agius.

Baca juga : RANS Melaju ke 3 Besar, Tekuk PSIS Semarang 2-1

PSIS sementara ini di peringkat lima klasemen dengan mengumpulkan 24 poin. Agius membawa 21 pemain yang dibawa dalam pertandingan tandang kali ini sesuai kebutuhan tim untuk mencuri kemenangan

"Kami bawa 21 pemain ke Cikarang sesuai kebutuhan tim. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami ingin meraih hasil positif di laga away," tukasnya. (LIB/Z-4)