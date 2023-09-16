Lengkap! Jadwal Piala Dunia U-17 2023 dan Pembagian Grup

TIMNAS Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko untuk Piala Dunia U-17 2023 yang akan dilangsungkan di Indonesia pada 2 November sampai 10 Desember, menyusul hasil drawing di Zurich, Swiss, Jumat (15/9) malam.
Untuk laga perdana, Tim Garuda Muda bakal melawan Timnas Ekuador pada Jumat (10/11) pukul 19.00 WIB.
Berikut ini pembagian grup dan jadwal lengkap Piala Dunia U-17 2023
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PENYISIHAN
Grup A: Indonesia, Ekuador, Maroko, Panama
Jumat, 10 November 2023
- Panama vs Maroko (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)
- Indonesia vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)
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Senin, 13 November 2023
- Maroko vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)
- Indonesia vs Panama (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)
Kamis, 16 November 2023
- Maroko vs Indonesia (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)
- Ekuador vs Panama (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
Grup B: Spanyol, Mali, Uzbekistan, Kanada
Jumat, 10 November 2023
- Mali vs Uzbekistan (Manahan/Pukul 16.00 WIB)
- Spanyol vs Kanada (Manahan/Pukul 16.00 WIB)
Senin, 13 November 2023
- Spanyol vs Mali (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)
- Uzbekistan vs Kanada (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)
Kamis, 16 November 2023
- Uzbekistan vs Spanyol (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)
- Kanada vs Mali (Stadion Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)
Grup C: Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru
Sabtu, 11 November 2023
- Kaledonia Baru vs Inggris (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Brasil vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)
Selasa, 14 November 2023
- Brasil vs Kaledonia Baru (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Inggris vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)
Jumat, 17 November 2023
- Inggris vs Brasil (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Iran vs Kaledonia Bar (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
Grup D: Jepang, Argentina, Senegal, Polandia
Sabtu, 11 November 2023
- Jepang vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Argentina vs Senegal (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)
Selasa, 14 November 2023
- Senegal vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Jepang vs Argentina ((Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)
Jumat, 17 November 2023
- Senegal vs Jepang (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Polandia vs Argentina (JIS/Pukul 16.00 WIB)
Grup E: Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso
Minggu, 12 November 2023
- Prancis vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Korea vs Amerika (JIS/Pukul 19.00 WIB)
Rabu 15 November 2023
- Amerika vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Prancis vs Korea ((JIS/Pukul 19.00 WIB)
Sabtu, 18 November 2023
- Amerika vs Prancis (JIS/Pukul 16.00 WIB)
- Burkina Faso vs Korea (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
Grup F: Meksiko, Jerman, Selandia Baru, Venezuela
Minggu, 12 November 2023
- Venezuela vs Selandia Baru (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Meksiko vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)
Rabu 15 November 2023
- Meksiko vs Venezuela (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Selandia Baru vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)
Sabtu, 18 November 2023
- Selandia Baru vs Meksiko (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)
- Jerman vs Venezuela (JIS/Pukul 16.00 WIB)
BABAK 16 BESAR PIALA DUNIA U-17
Senin, 20 November 2023
- 2A vs 2C (Manahan/Pukul 15.30 WIB)
- 1B vs 3A/C/D (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
Selasa, 21 November 2023
- 2B vs 2F (Gelora Bung Tomo/Pukul 15.30 WIB)
- 1A vs 3C/D/E (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)
- 1F vs 2E (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)
- 1D vs 3B/E/F (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)
Rabu, 22 November 2023
- 1C vs 3A/B/F (JIS/Pukul 15.30 WIB)
- 1E vs 2D (JIS/Pukul 19.00 WIB)
PEREMPAT FINAL PIALA DUNIA U-17
Jumat, 24 November 2023
- W38 vs W44 (JIS/Pukul 15.30 WIB)
- W37 vs W40 (JIS/Pukul 19.30 WIB)
Sabtu, 25 November 2023
- W39 vs W42 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)
- W43 vs W41 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
SEMI FINAL PIALA DUNIA U-17
Selasa, 28 November 2023
- W46 vs W45 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)
- W47 vs W48 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
POSISI 3 & FINAL PIALA DUNIA U-17
Jumat, 1 Desember 2023
- Perebutan posisi 3 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
Sabtu, 2 Desember 2023
- Final (Manahan/Pukul 19.00 WIB)
Turnamen di Indonesia tahun ini akan menjadi edisi ke-19 dari Piala Dunia U-17 yang pertama kali diselenggarakan pada 1985. Indonesia menjadi satu-satunya kontestan dari 24 negara yang statusnya debutan. (Z-4)