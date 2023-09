Southgate Abaikan Protes terhadap Henderson

MANAJER timnas Inggris Gareth Southgate, Jumat (8/9), mengatakan dirinya tidak memilih pemain berdasarkan 'reaksi eksternal' saat Jordan Henderson menuai kritik karena memilih hijrah ke Liga Arab Saudi.

Mantan kapten Liverpool itu merupakan pendukung hak kaum gay selama 12 tahun membela the Reds.

Namun, keputusan Henderson untuk bermain di Arab Saudi, dimana homoseksual dipandang ilegal, telah memicu kelompok LGBTQ Inggris mengatakan mereka akan mengalihkan badan saat gelandang itu dimainkan.

Inggris akan berhadapan dengan Ukraina di Worclaw, Polandia, Sabtu (9/9), di laga kualifikasi Piala Eropa 2024.

AFP/ JUSTIN TALLIS--Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate

"Saya tidak memilih pemain berdasarkan reaksi ekstrenal," tegas Southgate di konferensi pers pralaga.

"Jordan telah mengungkapkan perasaannya pada pekan ini dan dia akan sedih melihat tanggapan mereka. Perasaannya terhadap komunitas itu tidak berubah."

"Sebagai tim, saya yakin para pendukung akan memberikan dukungan mereka saat laga bergulir," lanjutnya.

Inggris memenangkan laga pertama melawan Ukraina di Grup C 2-0, maret lalu namun Southgate memperkirakan Ukraina akan menjadi ujian dalam upaya the Three Lions mempertahankan rekor sempurna mereka di babak kualifikasi Piala Eropa 2024.

"Laga ini akan berat bagi kami. Mereka memiliki banyak pemain yang bermain di Inggris. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan," pungkas Southgate. (AFP/Z-1)