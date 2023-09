Menunggu Sumbangsih Bellingham untuk Inggris

Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Remember to let her into your heart,

Then you can start to make it better.

Pekan lalu, kaki Jude Bellingham bergetar dan nyaris tidak bisa berdiri. Lagu Hey Jude Beatles dinyanyikan seluruh pendukung Real Madrid di Stadion Bernabeu. Lagu itu dipersembahkan kepada Bellingham sebagai rasa terima kasih atas gol kemenangan yang ia persembahkan saat mengalahkan Getafe 2-1.

“Saya sungguh tersanjung mendengar lagu Hey Jude dinyanyikan untuk saya. Rasanya tidak kuat saya berdiri mendengar lagu itu. Kaki saya rasanya lemas,” aku Bellingham.

Meski usianya masih terbilang muda, 20 tahun, di lapangan Bellingham menunjukkan kematangannya dan pantas dijadikan sebagai bintang pujaan baru. Di ajang Piala Dunia 2022 pun, ia selalu tampil sebagai komandan untuk memperjuangkan kepentingan Tim Nasional Inggris meski ia tidak memegang ban kapten kesebelasan.

Tiga tahun di Borussia Dortmund membuat Bellingham menjadi pribadi yang matang. Ia tipe seorang pemimpin yang selalu berusaha mengangkat permainan seluruh tim.

Kalau musim lalu Dortmund gagal untuk mematahkan rekor juara Bayern Muenchen, salah satu penyebabnya ialah karena absennya Bellingham. Cedera yang dialami membuat gelandang asal Birmingham, Inggris, ini tidak bisa diturunkan. Akibatnya melawan tim lemah Mainz, Dortmund hanya mampu bermain imbang 2-2. Bayern Muenchen pun mencuri piala yang sudah di tangan Dortmund dengan keunggulan selisih gol.

Ketika kini Real Madrid memboyong Bellingham ke Bernabeu dengan rekor bayaran 116 juta pound sterling, tidak mengherankan apabila ia menjadi andalan Los Blancos. Putra dari polisi Birmingham itu sudah menyumbangkan lima dari delapan gol Real Madrid pada empat pertandingan pertamanya di La Liga musim ini.

Dengan Bellingham yang tampil semakin matang wajar apabila Gareth Southgate merasa gembira. Pelatih Inggris itu bisa lebih tenang dengan tim asuhannya, termasuk saat malam ini harus bertandang ke Wroclaw, Polandia, untuk bertemu Ukraina pada lanjutan penyisihan Piala Eropa 2024.

Southgate terpaksa tidak membawa Raheem Sterling ke Wroclaw karena penampilannya yang tidak meyakinkan di Chelsea pada musim kali ini. Sementara itu, penyerang sayap asal Manchester City, Jack Grealish, harus istirahat karena cedera.

Tidak hanya itu, Southgate dipusingkan juga oleh cedera yang dialami dua gelandang lainnya, Mason Mount dan Reece James. Penampilan cemerlang yang diperlihatkan Bellingham di awal musim ini benar-benar menenangkan hati Southgate.

Apalagi, kapten kesebelasan Harry Kane juga cepat menemukan klub baru yang ia butuhkan untuk mengasah kemampuannya. Meski belum memperlihatkan permainannya yang konsisten, Kane semakin padu sebagai ujung tombak andalan Bayern Muenchen.

Sebagai pemain paling produktif di St George’s Cross, Kane menjadi mesin gol harapan Inggris. Ketenangannya di kotak penalti membuat ia selalu bisa menyelesaikan semua peluang yang didapatkan.

Duet mercenaries itulah yang menjadi andalan Southgate untuk mempertahankan rekor kemenangan penyisihan Grup C. Kemenangan kelima apabila bisa diraih malam nanti akan semakin mendekatkan Inggris untuk segera meraih tiket ke Jerman tahun depan.

Satu lagi 'pemain bayaran' yang dipanggil pulang untuk membela St George’s Cross oleh Southgate ialah Jordan Henderson. Pemain yang kini bermain untuk Al-Ettifaq Arab Saudi itu diharapkan bisa menggantikan posisi James di lapangan tengah.

Three Lions tidak menghadapi persoalan baik di depan maupun di lapangan tengah. Absennya Grealish di sayap kiri masih bisa ditutup oleh Marcus Rashford atau Phil Foden. Sementara itu, di sayap kanan, Inggris memiliki mesin gol baru, Bukayo Saka dari Arsenal.

Di lapangan tengah, Bellingham bisa didampingi gelandang bertahan Declan Rice dan Henderson. Dengan dua pekerja keras, Bellingham bisa lebih berkonsentrasi mendukung penyerangan.

Persoalan terberat yang dihadapi Southgate ialah di barisan pertahanan. Absennya John Stones dan bek kiri Luke Shaw karena cedera membuat ia terpaksa mengandalkan Harry Maguire untuk mengisi jantung pertahanan.

Titik lemah

Buruknya kemampuan membaca permainan lawan dan sering salahnya Maguire dalam mengambil posisi menjadi kesempatan bagi Ukraina untuk membalas kekalahan 0-2 di Stadion Wembley. Di bawah kepemimpinan pelatih baru Serhiy Rebrov, Ukraina tidak pernah kehilangan angka. Termasuk menahan Jerman 3-3 dalam pertandingan uji coba.

Dua pemain yang malang melintang di Liga Primer, Andrij Yarmolenko dan Mykhailo Mudryk, menjadi andalan Rebrov untuk membuat kejutan. Pertandingan malam ini penting bagi Ukraina untuk menjaga persaingan dengan Italia guna menjadi pendamping Inggris ke putaran final.

Ukraina memiliki banyak bakat sepak bola yang bisa merepotkan Three Lions. Kapten kesebelasan Oleg Zinchenko merupakan bek kiri yang berani untuk keluar menyerang dan bahkan memotong masuk ke kotak penalti lawan.

Dua ujung tombak, Artem Dovbyk dan Viktor Tsyhankov, tinggal pandai-pandai menempatkan posisi khususnya untuk mengoptimalkan kesalahan Maguire. Apalagi mereka selama ini selalu menjadi tandem saat membela Girona, Spanyol.

Semangat juang yang tinggi dari para pemain Ukraina pantas untuk diwaspadai. Saat menghadapi Makedonia Utara, mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 3-2 setelah tertinggal 2-0.

Belum lagi pesan yang ingin mereka kepada dunia bahwa kehidupan di Ukraina tidak terpengaruh oleh invasi Rusia. Setidaknya, sepak bola Ukraina terus berkembang dan melahirkan bintang-bintang baru sehingga menunjukkan ketangguhan bangsa Ukraina.

Ukraina bukan hanya memiliki banyak pemain yang malang melintang di Liga Premier, tetapi menerapkan gaya permainan 4-4-2 Inggris. Mereka memanfaatkan kecepatan yang dimiliki untuk menyerang melalui sayap dan melepas umpan-umpan silang ke kotak penalti.

Rebrov telah menyiapkan strategi khusus untuk menjamu Inggris. Meski tim tamu lebih diunggulkan, bukan mustahil mereka untuk membalikkan keadaan.