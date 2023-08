Rumor: Liverpool Datangkan Gravenberch dari Bayern Muenchen

LIVERPOOL dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Bayern Muenchen Ryan Gravenberch senilai 40 juta euro (sekitar Rp660 miliar) ditambah 5 juta euro (sekitar Rp82,5 miliar).

"Ryan Gravenberch ke Liverpool, here we go! 40 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan," ungkap pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano lewat Twitter, Jumat (1/9).

Gravenberch akan menandatangani kontrak lima tahun bersama The Reds dan sang pemain, kata Romano, telah terbang ke Liverpool pada Kamis (31/8) malam waktu setempat.

Pemain 21 tahun itu akan melakukan tes medis pada Jumat (1/9) dini hari waktu setempat dan kemudian menandatangani kontrak dalam 24 jam ke depan sebelum deadline transfer Liga Primer Inggris ditutup pada 1 September pukul 23.00 waktu setempat atau 2 September pukul 05.00 WIB.

"Ryan, bertandang ke Merseyside malam ini maka dia akan menandatangani kontrak lima tahun dalam 24 jam ke depan. Gravenberch sudah berbicara dengan Juergen Klopp," klaim Romano.

Gravenberch memiliki periode sulit selama membela The Bavarians dengan hanya tampil 34 kali di seluruh kompetisi dengan mencetak 1 gol dan 1 assist sejak didatangkan dari klub lamanya Ajax Amsterdam, Juli 2022.

Pada musim ini, pemain timnas Belanda itu hanya tampil satu kali bersama Bayern saat timnya meraih kemenangan 3-1 dari FC Augsburg, Minggu (27/8) di ajang Bundesliga. Saat itu ia hanya tampil 9 menit sebagai pemain pengganti.

Pesepak bola kelahiran 16 Mei 2002 itu akan menjadi gelandang keempat yang didatangkan The Reds pada musim panas ini setelah Alexis Mac Allister (Brighton and Hove Albion), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), dan Wataru Endo (Stuttgart).

Bersama tiga gelandang lainnya, Gravenberch akan menjadi bagian peremajaan skuat lini tengah armada Klopp yang ditinggalkan Jordan Henderson (Al Ettifaq) dan Fabinho (Al Ittihad).

Sebelumnya, Liverpool juga telah kehilangan tiga gelandangnya James Milner (Brighton), Naby Keita (Werder Bremen), dan Alex-Oxlade Chamberlain (Besiktas) yang pergi pada awal jendela transfer musim panas ini dengan status bebas transfer. (Ant/Z-1)