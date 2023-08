Haaland Menangkan Gelar PFA Player of the Year

PENYERANG Manchester City Erling Haaland memenangkan penghargaan PFA Players' Player of the Year, Selasa (29/8) berkat penampilan gemilangnya membawa the Citizen meraih treble.

Pemain timnas Inggris dan ASton Villa Rachel Daly memenangkan Player of the Year untuk kategori putri.

Digelar oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional (PFA), penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik putra dan putri di Inggris pada 2023.

Halland menjalani musim debut yang luar biasa bersama City, mencetak 52 gol di semua kompetisi saat anak-anak asuhan Pep Guardiola menjuarai Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

Penyerang berusia 23 tahun itu mengalahkan rekan setimnya John Stones dan Kevin De Bruyne serta duet Arsenal Bykayo Saka dan Martin Odegaard, serta mantan striker Tottenham Hotspur yang telah hengkang ke Bayern Muenchen Harry Kane.

"Adalah sebuah kehormatan memenangkan penghargaan bergengsi ini. Diakui oleh kompetitor Anda adalah sebuah perasaan yang luar biasa dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang memilih saya." ungkap Haaland.

"Musim ini tidak terlupakan bagi tim dan juga saya. Memenangkan treble bukanlah hal yang pernah saya bayangkan. Jadi, meraih hal itu bersama sekelompok pemain yang spesial adalah hal yang luar biasa."

"Kami menciptakan kenangan yang luar biasa pada musim namun dan kami ingin melakukan hal yang sama pada musim ini. Kami mengawali musim dengan baik dan harus terus melanjutkannya," imbuhnya.

Saka memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik sementara pemain Chelsea Lauren James memenangkan penghargaan yang sama untuk kategori putri.

Daly dan James merupakan bagian dari timnas Inggris yang mencapai final Piala Dunia Wanita. (AFP/Z-1)