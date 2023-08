Persib All-Stars akan Hadapi BVB Legends di Bandung, September

PARA pemain legendaris Persib dan Borussia Dortmund (BVB) akan memainkan pertandingan persahabatan di Stadion Siliwangi Bandung pada hari 10 September 2023 mendatang mulai pukul 15.00 WIB. Pertandingan dalam rangkaian tur BVB Legend di Asia Tenggara itu akan mempertemukan tim Persib All-Stars dan BVB Legends.

Dalam pertandingan itu, Persib All-Stars akan diperkuat para pemain ikonik, termasuk yang turut mengantarkan Pangeran Biru menjuarai Liga Indonesia (LI) pada musim 1994/1995 dan Indonesia Super League (ISL) 2014/2015.

Mereka antara lain adalah penjaga gawang I Made Wirawan, Robby Darwis, Yudi Guntara, Sutiono Lamso, Gilang Angga Kusumah, Zaenal Arief, Airlangga Sucipto, serta mantan pemain Persib lainnya dari lintas generasi.

Tidak hanya itu, dalam pertandingan persahabatan ini, Persib juga akan memasukan beberapa pemain muda untuk menambah pengalaman mereka bermain.

Sedangkan BVB Legends juga akan mendatangkan para pemain ikonik macam Marcel Schmelzer, Kevin Groekreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Jan Koller, Mladen Petric, Mo Zidan, Dede, Joerg Heinrich, Ibrahim Tanko, dan Paul Lambert.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, menyambut antusias kedatangan para legenda Borussia Dortmund yang akan memainkan pertandingan persahabatan dengan Persib All-Stars.

"Pertandingan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara kedua klub, tetapi juga untuk berkontribusi pada perkembangan sepak bola nasional dan global. Kami menyadari tanggung jawab yang kami miliki untuk menginspirasi generasi berikutnya dan menciptakan dampak positif melalui olahraga yang kami cintai ini,” ujar Teddy.

Lalu, Direktur Komersial PT Persib Bandung Bermartabat, Gabriella Witdarmono, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Borussia Dortmund atas visi dan antusiasme mereka untuk melakukan tur ke kawasan Asia Tenggara, termasuk memainkan laga persahabatan melawan Persib All-Stars.

"Komitmen kami untuk mempromosikan sepak bola ini tidak hanya di lapangan. Kami juga secara aktif terlibat dalam inisiatif berbasis komunitas untuk memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Dengan menyatukan sumber daya, kita dapat mendorong perubahan positif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sepakbola di semua level,” kata sosok yang akrab disapa Gaby itu.

Sementara itu, Borussia Dortmund juga berharap tur mereka ini bisa membantu mengembangkan dan menambah gairah persepakbolaan Indonesia.

Karena itu, dalam turnya selama tiga hari di Kota Bandung, BVB Legends akan terlibat dalam berbagai kegiatan positif dengan mitra dan penggemar dengan tujuan mendorong pengembangan sepak bola, pertukaran budaya, dan keterlibatan komunitas.

Para pemain BVB Legends juga akan memberikan sesi coaching clinic kepada para pemain muda binaan dari Akademi Persib.

“Kami sangat bersemangat membawa BVB Legends ke Indonesia. Sebagai salah satu pasar utama kami di kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia memiliki pecinta sepakbola dengan antusiasme yang kuat terhadap olahraga ini” kata Chief Marketing Officer of BVB, Carsten Cramer.

"Tur ini adalah kesempatan bagus untuk terhubung dengan mitra dan penggemar kami di belahan dunia ini dan kami menantikan kemitraan yang erat dengan PERSIB," timpal Director of Internationalisation & Commercial Partnerships of BVB, Benedikt Scholz.

Kemudian President of Evonik Southeast Asia, Australia, and New Zealand, and Head of Nutrition & Care Asia Pacific, Shirley Qi juga menambahkan, perusahaannya, yaitu Evonik, sudah 16 tahun mendukung Borussia Dortmund.

“Selama 16 tahun tersebut, Evonik telah menjadi sponsor utama Borussia Dortmund. Sebagai perusahaan bahan kimia, kami bersatu dengan tim sepakbola kelas dunia dalam nilai-nilai keberagaman, keadilan, keberanian, dan rasa hormat. Kami juga telah melihat nilai-nilai ini di Indonesia sejak pabrik pertama kami di negara ini dibuka pada tahun 1996. Saya mendoakan yang terbaik untuk kedua tim, dan saya menantikan kemitraan masa depan di Indonesia,” tambahnya.

Karena itu, selain tur, fans club resmi BVB di kawasan Asia pun turut diundang untuk berkumpul sebagai bagian dari Asian Fans Gathering untuk bertemu dengan para pemain favorit mereka, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan menjadi bagian dari pertandingan melawan Persib All-Stars tersebut.

Penjualan tiket untuk laga persahabatan antara PERSIB All-Stars vs BVB Legend ini, dalam waktu dekat akan segera diumumkan. (RO/Z-1)