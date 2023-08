Rumor: Bayern Datangkan Kiper Maccabi Tel Aviv

BAYERN Muenchen dikabarkan telah mengamankan jasa kiper Daniel Peretz dari klub Israel Maccabi Tel Aviv. Kabar kesepakatan tersebut dikabarkan Fabrizio Romano melalui Twitter, Rabu (23/8).

Kiper berusia 23 tahun itu akan menambah amunisi Bayern untuk posisi penjaga gawang bersama Sven Ulreich dan menambal lubang yang ditinggal kiper utama Manuel Neuer, yang masih menderita cedera.

"Daniel Peretz ke FC Bayern, here we go! Pahami kesepakatan yang sekarang tercapai saat kesepakatan larut malam selesai," cicit Romano.

The Bavarian membayar 5 juta euro dengan tambahan atau sekitar Rp83 miliar untuk merekrut kiper kelahiran 10 Juli 2000 tersebut, yang rencananya dikontrak selama lima tahun.

Bayern juga telah menyiapkan tes medis yang akan dijadwalkan berakhir pada akhir minggu setelah sang pemain bermain untuk timnya di play-off Liga Konferensi Eropa melawan NK Celje, Jumat (25/8) dini hari WIB.

"Bayern akan membayar biaya 5 juta euro plus tambahan, kontrak lima tahun," tulis Romano.

"Diberitahu bahwa pemeriksaan medis akan berakhir pada akhir minggu karena Peretz harus bermain untuk Maccabi Tel Aviv pada Kamis (24/8) kemudian melakukan perjalanan ke Muenchen," lanjutnya.

Selama memperkuat Maccabi Tel Aviv, Peretz telah bermain 101 kali di semua kompetisi dengan catatan 44 cleansheet. (Ant/Z-1)