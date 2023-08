Yassine Bono Selangkah Lagi Menuju Al Hilal

Kiper Sevilla Yassine Bono dikabarkan segera memperkuat klub Arab Saudi Al Hilal. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk memenuhi kepindahan penjaga gawang tim nasional Maroko itu.

"Yassine Bono ke Al Hilal, here we go!" tulis Romano di akun Instagramya.

Romano mengatakan Bono akan dikontrak selama tiga tahun dengan biaya 21 juta euro atau sekitar Rp351 miliar. Kiper yang membawa Maroko menjadi juara empat Piala Dunia Qatar 2022 itu akan menjalani tes medis dalam waktu dekat.

Baca juga: Al Shabab Datangkan Diallo dari Strasbourg

Bono mulai memperkuat Sevilla pada September 2019. Saat itu, statusnya masih pemain pinjaman dari Girona. Bono kemudian tampil apik. Dalam 18 kali penampilan, ia mencatat 12 cleansheets dan membantu timnya memenangkan Liga Europa 2019/2020 hingga dipermanenkan oleh klub Spanyol tersebut.

Sejak saat itu, kiper kelahiran 5 April 1991 tersebut tampil 124 kali dengan meraih 46 cleansheets. Pada musim lalu, ia membantu klub yang bermarkas di Ramon Sanchez Pizjuan memenangkan Liga Europa ketujuh kalinya sepanjang sejarah klub.

Baca juga: Pep Guardiola Bidik Piala Dunia Antarklub untuk City

Di level internasional bersama timnas Maroko, Bono memiliki 54 caps dengan 33 cleansheets. Dengan enam penampilannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Bono berperan besar membantu Singa Atlas menjadi tim pertama asal Afrika yang menembus empat besar Piala Dunia. (Ant/Z-11)