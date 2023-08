Manchester United Menang Tipis Atas Wolves

MANCHESTER United membuka kiprah mereka di Liga Primer Inggris musim 2023-24 dengan kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers berkat gol sundulan Raphael Varane di Old Trafford, Selasa (15/8) dini hari WIB.

Wolves yang ditinggal pelatih Julen Lopetegui kurang dari sepekan sebelum Liga Primer Inggris bergulir tampil dominan di kandang Manchester United.

Namun, buruknya penyelesaian akhir dan penampilan apik penjaga gawang Setan Merah Andre Onana membuat Wolves gagal mencetak gol dan Manchester United malah meraih kemenangan lewat gol Varane, 14 menit sebelum laga usai.

Manchester United pun mengawali musim 2023-24 dengan kemenangan berbeda dengan awal musim lalu ketika anak-anak asuhan Erik ten Hag mengawali musim dengan dua kekalahan.

Namun, penampilan Setan Merah menimbulkan pertanyaan apakah mereka bisa bersaing untuk meraih gelar Liga Primer Inggris pertama mereka dalam satu dekade.

Para pendukung Manchester United yang berharap bisa mengawali musim dengan pemilik baru harus kecewa karena proses penjualan mentok.

Pendukung tuan rumah pun memperlihatkan ketidaksukaan mereka kepada pemilik Setan Merah, keluarga Glazer, dengan melakukan aksi protes prapertandingan dengan meneriakan, 'We want Glazers out'.

Di laga melawan Wolves, Onana dan gelandang Mason Mount melakukan debut untuk Manchester United namun Rasmus Hojlund absen karena masih dibekap cedera. (AFP/Z-1)