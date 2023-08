Kehilangan Gvardiol, Leipzig Datangkan Lukeba dari Lyon

RB Leipzig dikabarkan telah menemukan sosok pengganti Josko Gvardiol, yang hengkang ke Manchester City, pada sosok bek tengah Olympique Lyon Castello Lukeba.

Fabrizio Romano, melalui akun Twitter pribadinya, dilansir Senin (14/8), mengabarkan Leipzig telah mendatangkan bek 20 tahun

itu dengan biaya 35 juta euro atau sekitar Rp586,2 miliar.

"RB Leipzig merekrut Castello Lukeba sebagai bek tengah baru, here we go! Kesepakatan disetujui untuk 35 juta euro, sudah ada kemarin dan sekarang disegel," tulis Romano.

Kabar transfer ini, kata Romano, menjawab sosok pengganti Gvardiol sebagai bek tengah Leipzig yang sebelumnya digadang-gadang akan digantikan Lutsharel Geertruida dari Feyenoord.

"Kesepakatan Geertruida runtuh kemarin," tulis Romano.

Lukeba, produk akademi Lyon itu, menandatangani kontrak lima tahun sampai Juni 2028 bersama Leipzig.

Bek berkebangsaan Prancis itu akan menjadi pemain baru kesembilan yang didatangkan Die Bullen untuk musim depan setelah Fabio Carvalho (Liverpool), Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Leopold Zingerle (SC Paderborn), El Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain), Nicolas Seiwald (RB Salzburg), Benjamin Sesko (RB Salzburg), Christoph Baumgarter (TSG Hoffenheim), dan Lois Openda (Lens).

"Lukeba tiba dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2028. Pengganti Gvardiol, ditemukan," tulis Romano.

Lukeba melakukan debut di tim utama pada pertandingan melawan Stade Brestois pada Agustus 2021 di ajang Ligue 1 saat berusia 18 tahun 7 bulan dan 21 hari.

Secara total, sejak debutnya bersama tim yang berkandang di Groupama Stadium itu, Lukeba telah tampil 68 kali pada semua ajang dengan catatan empat gol.

Pada level internasional, Lukeba membela timnas Prancis U-21 yang hingga kini telah memiliki 12 caps sejak debutnya ketika menghadapi Irlandia Utara U-21 pada Maret 2022. (Ant/Z-1)