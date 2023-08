Ibanez Merapat ke Al Ahli

KLUB Arab Saudi Al Ahli dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan bek AS Roma, Roger Ibanez.

Dilansir oleh Fabrizio Romano melalui Twitter, Selasa (8/8), Al Ahli dikabarkan telah merampungkan transfer Ibanez dengan biaya 28,5 juta euro atau sekitar Rp 476,7 miliar ditambah add-ons atau biaya tambahan, menjadikan total transfer pemain berkebangsaan Brasil itu senilai lebih dari 31,5 juta euro atau Rp 527,2 miliar.

"Roger Ibanez ke Al Ahli, here we go!," cicit Romano.

"Roma akan menerima biaya tetap 28,5 juta euro plus tambahan 3 juta euro untuk Roger Ibanez," lanjutnya.

Pada kesepakatan ini, Il Lupo juga menyertakan kesepakatan klausul penjualan dengan mereka akan mendapatkan sekian persen jika Ibanez dijual klub yang baru promosi di kasta tertinggi sepak bola Arab Saudi tersebut.

Romano menambahkan, Ibanez kini sedang dalam perjalanan untuk menjalani tes medis dan setelah itu menandatangi kontrak dengan klub berjuluk Al Malaki tersebut selama empat tahun sampai 2027.

Bek 24 tahun itu akan menjadi pemain top Eropa kelima yang didatangkan Al Ahli di musim panas ini setelah Edouard Mendy dari Chelsea, Roberto Firmino dari Liverpool, Riyad Mahrez dari Manchester City, dan Allan Saint-Maximin dari Newcastle United.

"Ibanez, dalam perjalanannya ke tes medis maka dia akan menandatangani hingga Juni 2027, bukan kontrak tiga tapi empat tahun. Selesai, disegel. Dikonfirmasi," tambah Romano.

Ibanez didatangkan Roma dari Atalanta pada Juli 2021 setelah menjalani masa peminjaman yang sukses pada Januari 2020 hingga Juni 2021 dengan mencatatkan 50 kali penampilan di semua ajang dengan dua gol dan dua assists.

Setelah dipermanenkan Roma pada Juli 2021, bek bertinggi 1,85 meter itu mencatatkan 99 penampilan pada semua ajang atau 149 secara keseluruhan.

Ia mencetak tujuh gol dan mengantarkan timnya finis pada posisi enam Serie A selama dua musim berturut-turut, serta memenangkan Liga Konferesi UEFA 2021/2022. (Ant/Z-1)