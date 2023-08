Postecoglu Tegaskan tidak Terganggu dengan Upaya Bayern Buru Kane

MANAJER Tottenham Hotspur Ange Postecoglu mengatakan kepada Bayern Muenchen hanya ada satu tenggat yang dia pikirkan saat klub Bundesliga itu berusaha memboyong Harry Kane setelah kapten timnas Inggris itu mencetak empat gol saat the Lillywhites menang 5-1 atas Shakhtar Donetsk di laga persahabatan pramusim di London, Minggu (6/8).

Kane tengah memasuki 12 bulan terakhirnya dalam kontrak 6 tahun bersama Spurs dan secara agresif didekati oleh Bayern dengan klub Bundesliga itu mengajukan penawaran terbaru mereka pada Jumat (4/8) dan memberi tenggat kepada Spurs untuk menjawab pada Minggu (6/8) tengah malam.

Namun, Spurs tampaknya tidak peduli dengan tawaran terbaru Bayern itu dan Kane juga terbukti tidak terganggu dengan mencetak hattrick dalam tempo 55 ke gawang Shakhtar di laga pertama Postecoglu di Stadion Tottenham Hotspur.

Selepas laga, Postecoglu menegaskan hanya ada satu tenggat yang dia pedulikan terkait transfer Kane.

AFP/HENRY NICHOLLS--Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglu

"Saya hanya tahu satu tenggat dan itu adalah akhir jendela transfer," tegas Postecoglu.

"Saya selalu melakukan dialog dengan Harry dan tim secara rutin. Saya mengatakan jika kondisinya berubah, segera beritahu saya. Saya tengah membentuk sebuah tim," lanjutnya.

Mantan pelatih Celtic itu kemudian menambahkan, "Anda bisa melihat, hari ini, Harry sangat berkonsentrasi pada apa yang kami lakukan dan dia akan melakukan itu kecuali ada perubahan."

Bayern secara terbuka berusaha keras mendatangkan Kane. Postecoglu menanggapi hal itu dengan mengatakan, "Saya tidak akan membahas pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Namun, saya bukan Bayern jadi mereka bisa melakukan apa pun yang mereka mau."

Postecoglu mendapatkan sambutan meriah di penampilan pertamanya di Stadion Tottenham Hotspur. Suara pendukung Spurs semakin keras ketika diumumkan bahwa Kane akan menjadi kapten klub asal London itu seiring absennya Hugo Lloris.

Kane, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs, membuka keunggulan klub Liga Primer Inggris itu lewat eksekusi penalti pada menit 38 setelah James Maddison dijatuhkan di kotak terlarang.

Shaktar menyamakan kedudukan di akhir babak pertama lewat sundulan Kevin Kelsy.

Kane membawa Spurs kembali unggul lewat sundulan menyambut umpan silang Maddison pada menit 50.

Dia menggenapi hattricknya, lima menit kemudian, ketika Son Heung Min memberi umpan kepada Dejan Kulusevski, yang kemudian melepaskan bola melewatki kaki Mykola Matviyenko sebelum bola disambar Kane.

Sepanjang pertandingan, pendukung Spurs bernyanyi tentang Kane dengan mengatakan, 'He's one of our own'. Setelah Kane mencetak hattrick, lagu itu berubah menjadi 'We want you to stay'.

Kane kemudian mencetak gol keempatnya pada menit 79 dengan menyambar bola muntah usai upaya pemain pengganti Manor Solomon berhasil ditahan kiper Shakhtar.

Satu menit kemudian, Postecoglu menarik ke luar Kane yang mendapatkan sambutan meriah dari para pendukung Spurs.

Dane Scarlett, yang masuk menggantikan Kane, mencetak gol yang memastikan Spurs menang 5-1 di akhir laga. (AFP/Z-1)