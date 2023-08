Scamacca Merapat ke Atalanta

FABRIZIO Romano dengan tagline andalannya, 'here we go', sebagai tanda sebuah klub mendapatkan pemain yang mereka incar, mengabarkan Atalanta BC selangkah lagi mendapatkan striker yang kini membela West Ham United, Gianluca Scamacca.

"Gianluca Scamacca ke Atalanta, here we go! Dokumen sedang disiapkan karena West Ham akan menjual striker Italia itu," cicit Romano melalui Twitter, Sabtu (5/8).

Pakar transfer itu menambahkan, biaya kepindahan pemain asal Italia itu mencapai 25 juta euro atau setara Rp417,8 miliar dengan add-ons atau biaya tambahan sebesar 5 juta euro atau setara Rp83,5 miliar.

Dalam transfer ini, West Ham juga menyertakan kesepakatan mereka akan mendapatkan 10% dari penjualan Scamacca jika nantinya pemain itu dijual Atalanta.

"Biaya tetap 25 juta euro, tambahan mudah 5 juta euro. Klausul penjualan 10% juga disertakan," ungkap Romano.

Terkait tes medis, Romano membeberkan striker 24 tahun itu akan segera menjalani tes medis di Italia.

Didatangkan West Ham dari US Sassuolo, Scamacca dengan dua golnya membantu The Hammers menjuarai Liga Konferensi UEFA 2022/2023.

Namun, secara keseluruhan, striker bertinggi 1,95 meter itu gagal menjawab ekspektasi setelah hanya mencetak total delapan gol dari 27 kali tampil pada semua ajang.

Adapun, pada musim sebelumnya, 2021/2022, saat masih memperkuat Sassuolo, Scamacca termasuk salah satu striker top di Serie A dengan 16 gol dari 36 pertandingan. (Ant/Z-1)