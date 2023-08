Van de Ven Merapat ke Spurs

TOTTENHAM Hotspur selangkah lagi mendapatkan bek tengah Vfl Wolfsburg Micky van de Ven dengan biaya 50 juta euro atau setara Rp835,4 miliar termasuk biaya tambahan. Hal iut diungkapkan pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (5/8).

"Micky van de Ven ke Tottenham, here we go! Kesepakatan lisan berlaku untuk paket tambahan 50 juta euro," cicit Romano.

Romano mengatakan, bek 22 tahun itu akan terbang ke Inggris dalam 24 jam ke depan untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak sampai 2028.

"CB Belanda itu akan melakukan perjalanan dalam 24 jam ke depan untuk tes medis. Kontrak disetujui hingga 2028," ungkap Romano.

Kabar transfer ini akan membuat Van de Ven menjadi rekrutan keempat Spurs yang kini dipimpin pelatih baru asal Australia Ange Postecoglou.

Tiga rekrutan yang sudah diresmikan tim London Utara itu adalah James Maddison dari Leicester City, Manor Salomon dari Shakhtar Donetsk, dan Gugliemo Vicario dari Empoli.

Van de Ven memulai karier profesionalnya bersama FC Volendam selama dua musim, 2019/2020 dan 2020/2021, di kasta kedua sepak bola Belanda. Di sana, bek dengan tinggi 1,9 meter itu tampil 48 kali selama dua musim di semua ajang dengan torehan dua gol dan dua assists.

Pada Agustus 2021, Van de Ven pindah ke Wolfsburg dan selama dua musim bersama tim berjuluk Die Wolfe itu, ia mencatatkan 41 kali penampilan pada semua ajang, mencetak satu gol dan tiga assists.

Adapun, bersama tim nasionalnya, timnas Belanda U-21, Van de Ven hingga kini telah tampil sebanyak 11 kali. (Ant/Z-1)