Jepang dan Spanyol ke Babak 16 Besar Piala Dunia Wanita 2023

JEPANG dan Spanyol menjadi dua tim pertama yang melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia Putri Australia-Selandia Baru 2023. Capaian itu setelah kedua negara memetik dua kemenangan dalan dua pertandingan penyisihan Grup C.

Jepang lebih dulu memastikan lolos ke fase gugur setelah menang 2-0 atas Kostarika di Stadion Forsyth Barr, Dunedin, Selandia Baru, Rabu (26/7). Juara edisi 2011 yang memulai kampanye mereka dengan mengalahkan Zambia 5-0, menang mudah melawan Kosta Rika di Stadion Dunedin. Gol kemenangan Jepang dicetak oleh Hikaru Naomoto di menit ke-25 dan Aoba Fujino di menit ke-27.

Sementara Spanyol juga menang mudah dari Zambia dengan skor telak 5-0. Sejak pertandingan dimulai, Spanyol jauh lebih mendominasi permainan.

Pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas menjadi starter untuk Spanyol menyusul cedera lututnya yang serius. Ia berhasil memainkan perannya di lini tengah dalam kemenangan tersebut. Gol kemenangan Spanyol ini dicetak oleh Teresa Abelleira, dua gol dari Jennifer Hermoso, dan dua gol dari Alba Redondo.

Sama-sama memetik dua kemenangan membuat Spanyol dan Jepang mengoleksi enam angka dan tak lagi terkejar oleh Zambia serta Kostarika yang berada di bawahnya. Keduanya juga tampil sempurna dari dua pertandingan dan belum kebobolan satu gol pun.

Jepang dan Spanyol akan bertemu pada laga penyisihan terakhir di Wellington, Senin (31/7) untuk penentuan juara grup. Kosta Rika dan Zambia bermain di hari yang sama dalam pertarungan untuk menghindari finis terbawah.

Sementara itu, partai ulangan final 2019 antara Amerika Serikat (AS) dan Belanda akan tersaji di Wellington, Kamis (27/7) pagi WIB. Saat itu AS menang 2-0. Kini The Star and Stripes-- julukan timnas wanita AS-- mengejar gelar Piala Dunia ketiga berturut-turut, sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah sepak bola wanita.

Belanda tidak sekuat dulu, setelah kehilangan Sarina Wiegman sebagai pelatih dan kehilangan striker Vivianne Miedema, yang baru pulih dari cedera lutut serius. Tapi pelatih saat ini Andries Jonker yakin timnya bisa mengimbangi AS.

"Ini adalah perkembangan sepak bola wanita. Apakah kita semakin dekat (dengan AS)? Perasaannya ya. Besok adalah pertama kalinya kita bisa mengecek apakah kita lebih dekat atau tidak," jelasnya. (Z-10)